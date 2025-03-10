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日缺工情況嚴峻 企業面臨破產

編譯易起宇／綜合報導
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日本工會本周將公布「春鬥」勞資協商的第一回合談判結果之際，最新調查顯示，日本企業的正職員工短缺困境為新冠疫情以來最嚴峻，逾半數企業都人手不足。研究機構警告，今年可能會有更多日企因人力短缺而宣告破產。

共同社報導，研究機構帝國數據銀行1月對約11,000家公司調查，53.4%的受訪企業表示需要更多正職員工，比率達到2020年4月來最高，並接近2018年11月的歷來高點53.9%。最缺乏正職員工的行業為資訊服務業，尤其是系統工程師，其次是營建業。

該調查也發現，有30.6%的受訪企業缺少兼職員工，以人力仲介公司的非正職員工不足感受最嚴重，超過餐飲業。

適逢經濟學家正在密切關注日本，是否能夠延續去年的強勁薪資成長。一年一度的「春鬥」勞資談判將在月底結束，日本大企業即將決定如何回應工會提出的加薪要求。

日本最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會」預計14日公布第一回的談判結果，該聯盟旗下工會已要求今年平均加薪6.09%，為1990年代初以來首次超過6%。

帝國數據銀行調查，約68.1%的人手不足企業，正計畫在4月起新年度為正職員工加薪，以取得和留住必要員工。該機構經濟學家也警告，中小企業難以跟上大企業的加薪腳步，必須當心更多企業因人手不足破產的風險。

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