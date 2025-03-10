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南韓人「掃貨」中國股？2月交易額月增近200%

記者賴錦宏／即時報導
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近期傳出南韓投資人「掃貨」中國股票的消息，2月交易額月增近200%。（美聯社）
近期傳出南韓投資人「掃貨」中國股票的消息，2月交易額月增近200%。（美聯社）

數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近200%。另，2月17日至28日，南韓投資者淨買入規模排前十的海外股票中，中國股票就佔了六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

據央視新聞消息，2月以來，韓國綜合股價指數的漲幅不到2%，越來越多的南韓投資者將目光轉向海外市場，其中，中國市場備受關注。

大韓證券存託結算院最新數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近兩倍，不僅創2022年8月以來新高，且遠超同期南韓投資者對歐洲和日本股市的投資規模。

另，南韓最大證券公司最新數據也顯示，2月17日至28日，南韓投資者淨買入規模排前十的海外股票中，中國股票佔據六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

分析認為，在近來全球經濟不確定性加劇的背景下，中國科技行業憑藉技術創新，不斷取得突破。同時，不少南韓投資者也看好中國兩會後的經濟刺激政策，以及對機器人、半導體、自動駕駛等科技行業的扶持力度。

2025年以來，隨著中國科技股表現強勁，在南韓交易所上市的中國指數ETF基金漲幅亮眼。據了解，截至2月底，南韓交易所上市的中國指數ETF基金共44檔，其中，漲幅最大的ETF基金近一個月收益率高達62.8%，與美國指數ETF不到10%的收益率形成鮮明對比，這也進一步吸引南韓投資者對中國概念的關注。

有專家分析，中國在高新技術領域的迅猛發展，大幅提振了南韓投資者對中國市場的投資信心，預計投資熱情還將持續。

南韓 人工智慧 兩會

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