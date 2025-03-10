巴隆：川普推「全球典範轉移」恐削弱美股 歐股意外成贏家

川普推動「全球典範轉移」可能削弱美國影響力與經濟前景，進而不利美股表現。（美聯社）

美國總統川普 上任才過幾周，持續以一連串貿易與外交政策塑造新的全球經濟秩序，巴隆金融周刊（Barron's）分析，川普推動「全球典範轉移」可能削弱美國影響力與經濟前景，進而不利美股表現，歐洲股市則成為意外贏家。

川普持續推動大幅調整對外與關稅 政策，他的重要顧問馬斯克9日更支持美國退出北約組織，將動搖美國與其他國家的基本貿易與外交關係，。

其他國家經濟重心將從貿易轉向國內支出，歐洲也將為自我防衛扛起更大責任，德國 上周宣布大幅擴張國防和基礎建設支出，打算廢除原有的舉債及軍事支出限制。可能成為德國下任總理的梅爾茨引用歐洲央行（ECB）前總裁德拉基名言，宣告德國將「不計代價」，讓經濟從依賴出口轉向內需。

最新民調顯示，英國和法國選民也都支持提高國防支出，68%的法國民眾「非常支持」提高國防預算，66%偏好透過赤字融通，英國約44%民眾認為應該提高國防支出。

Strategas政策研究團隊指出，歐洲領袖歷經關稅威脅和川普停止援助烏克蘭後，不再相信美國會提供歐洲國防及經濟安全，「 美國把財政支出交棒給非美國家，是最後產生的淨影響」。

在此同時，美國停滯性通膨的威脅日益升高，預定12日公布的2月消費者物價指數（CPI）預料將年升2.9%，核心CPI將年升3.2%，顯示通膨依然頑固，加深聯準會（Fed）3月按兵不動的預期。

美國本周也將面臨預算爭鬥，聯邦眾議院共和黨人公布為期六個月的政府臨時支出法案，維持政府運作到9月30日，最快11日付諸表決，以免聯邦政府14日起局部關門，勢必將遭遇民主黨人的對抗。

摩根士丹利已調降美國今年經濟成長預測0.4個百分點至1.5%，明年展望也調降0.1個百分點至1.2%，理由之一就是關稅影響增加。摩根大通也建議投資人，在「德國財政出現分水嶺時刻」、及美國經濟表現超群減弱之際，做空美元，為一年多來首見。

隨著「美國例外論」等今年初最受看好的投資題材表現背道而馳，川普1月20日就職以來美股不漲反跌。德國股市則成為川普第二任期的大贏家，大盤DAX指數今年來已漲16%。

歐洲周邊國家股市也可望獲得提振，尤其是在其他政府跟進德國提高支出的情況下，德國基礎建設支出對海德堡材料（Heidelberg Materials）等公司而言也是利多。