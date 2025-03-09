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世銀最大金主美國 傳要求世銀支持核電

編譯林聰毅／綜合外電
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最大金主美國要求世銀（World Bank）重新對核能提供融資。（路透）
最大金主美國要求世銀（World Bank）重新對核能提供融資。（路透）

世界銀行的最大金主美國正呼籲，世界銀行放棄數十年來不得資助核電的禁令，以協助西方在核能外交方面與中國及俄羅斯競爭。

美國眾議院金融服務委員會主席希爾（French Hill）表示，世銀將在幾個月後針對這項爭議性禁令，做出關鍵決定，而在此之前，美國新政府將繼續支持這項為核子計畫提供資金的努力。

希爾2月提出一項法案，推動華府遊說世銀取消這項禁令。智庫能源成長中心主任莫斯表示，這項法案「顯示解除核能禁令是當務之急，美國也樂見其成」。希爾2月說，世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）已獲美國支持，將打破此一禁忌，「我們支持這項技術的出口，也支持有更廣泛的融資途徑」。世銀在提供新興市場貸款時，已愈來愈傾向於支持核能。

世銀1950年代後便未對核電計畫提供資金，但知情人士說，世銀在評估孟加拉的能源政策後，可能會在幾個月內重新同意為何能提供融資。

知情人士說，彭安杰正在世銀內部主持一項計畫，以研究如何將小型模組化反應爐（SMR）等可降低核電成本的技術納入考量。

彭安杰日前在對歐盟發表演講時再次暗示，願意重新考慮核能技術。也是世銀股東的德國和一些歐洲小國，向來帶頭反對核電。但美國特別熱衷重新討論這個主題，凸顯華府在這方面的疑慮，擔心北京及莫斯科在非洲和亞洲興建新一代核電廠的競賽中獲勝。

世銀的高級官員說，正在敲定一項新能源戰略，探索將核能納入實用且可靠的能源組合，同時投資再生能源和天然氣。世銀仍需確定各國如何負擔這些計畫的成本，預計將在未來幾個月內完成審查。

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