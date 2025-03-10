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微軟打造自家AI模型MAI 自許能與OpenAI別苗頭

編譯陳律安／綜合報導
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微軟正打造自家的AI模型，與OpenAI互別苗頭的意味濃。(路透)
微軟正打造自家的AI模型，與OpenAI互別苗頭的意味濃。(路透)

知情人士透露，微軟已自主打造人工智慧（AI）模型MAI，自許能與合作夥伴OpenAI等業者的產品互別苗頭，顯示微軟試圖降低對OpenAI的依賴。

彭博資訊報導，因討論內部事宜而要求匿名的知情人士說，根據近期的測試成果，微軟正在研發的一系列模型足以媲美OpenAI、Anthropic等業界大咖的產品。

微軟表示，其MAI模型有望執行各種任務，包括驅動自家AI助理Copilot。消息人士也說，微軟也正在研發可回應複雜請求、展現近似人類解決問題能力的推理模型。OpenAI、Anthropic、字母也致力於研發這類模型。

微軟上月將OpenAI的o1推理模型，整合進Copilot產品。微軟發言人說：「正如我們先前所言，我們正運用各種模型，包括持續深化與OpenAI的關係、以及利用微軟AI模型和開源模型。」

微軟有望藉MAI模型逐步降低對OpenAI的依賴。微軟是OpenAI的大金主，已重金投資約130億元，科技產業也熱議這兩大巨頭的合作關係。

經重新協商後，微軟上月宣布，不再擔任OpenAI的獨家雲端供應商，在2030年前，只要微軟拒絕承接業務，OpenAI可採用其他業者的雲端伺服器。

微軟已提供一系列的自產小型模型Phi，並轉售其他業者的模型。The Information報導，該公司也已測試Anthropic、DeepSeek、Meta、xAI的產品對Copilot的支援成效。

微軟財務長胡德曾說，「我們對擁有OpenAI的領先模型感到自豪，至今仍引以為傲」、「但我們也有自家模型在內的其他模型，以保有選項」。

AI 微軟 OpenAI

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