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墨國州長：鴻海超大型AI伺服器廠將在一年完工

編譯葉亭均／綜合外電
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墨西哥哈利斯科州州長萊穆斯表示，鴻海計劃在當地瓜達拉哈拉（Guadalajara）建造的超大型AI伺服器工廠預定在一年的時間建設完成。 (路透)
墨西哥哈利斯科州州長萊穆斯表示，鴻海計劃在當地瓜達拉哈拉（Guadalajara）建造的超大型AI伺服器工廠預定在一年的時間建設完成。 (路透)

墨西哥哈利斯科州州長萊穆斯（Pablo Lemus Navarro）表示，儘管面臨川普總統的新關稅威脅，鴻海計劃在當地瓜達拉哈拉（Guadalajara）建造的超大型AI伺服器工廠仍將在一年的時間建設完成。

萊穆斯接受彭博新聞採訪時表示，鴻海正投資約9億美元，要在當地打造界全球最大的AI伺服器組裝廠，這些伺服器將搭載輝達先進的GB200 AI晶片。

該計畫分為兩個階段，包括擴建目前位於艾薩爾托（El Salto）現有的鴻海工廠，以及在附近興建一座新工廠。萊穆斯表示，應能在一年內完工，預期今年底或明年初投產。

哈利斯科州經濟發展部門首長布蘭科表示，鴻海目前正在向艾薩爾托市政當局取得許可，以便展開營建新廠。她表示，州政府將提供財務獎勵支持這項計畫，而在他們於本州開設工廠的過程中，她的部門也將盡可能在文書作業上予以支援。

鴻海的一位代表對此不願置評。

鴻海是在川普第一任總統時期，開始在墨西哥發展伺服器相關業務，以便對美中緊張情勢避險。儘管川普擬議對墨西哥徵收25%的關稅可能會增加鴻海及其他企業在當地的營運成本，但萊穆斯表示，在該州的新投資正在增加，而且在2025年的新增投資可能會超過2024年。

萊穆斯表示：「各家工廠向我們表示，無論總統川普宣布的關稅如何，他們都將繼續在墨西哥運營。」「我們不只沒有見到投資放緩，相反地，它們持續進入哈利斯科州。」

今年有多達3億美元投資正流入哈利斯科州工業園區。萊穆斯表示，在60多萬平方公尺可得的工業空間中，已經有超過60%被預先租賃。

在墨西哥半導體產業中，哈利斯科州是約70%企業的所在地。除了鴻海工廠外，日月光旗下ISE Labs去年11月宣布，已在托納拉（Tonalá）收購土地，計劃興建新的半導體封測廠；美光去年也宣布將在瓜達拉哈拉建立新的工程與營運中心。此外，墨西哥總統薛恩鮑姆推動的半導體產業計畫「Kutsari」計畫，包含在哈利斯科州成立一座新設計中心的計畫。

中國電動車大廠比亞迪（BYD）曾考慮在哈利斯科州蓋新工廠，但去年9月宣布暫停，理由是美國政治有不確定性。

萊穆斯表示，哈利斯科州「歡迎所有投資」，包括來自中國的投資，「我們不能限制來自任何國家的投資進入。」

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