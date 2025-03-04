歐元區2月通膨降溫 降息在望 市場估未來續降2碼

歐元區2月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，增幅低於1月的2.5%，通膨降溫。(路透)

歐元區2月通膨降溫，市場預期歐洲央行 （ECB）在6日政策會議上幾乎篤定降息 ，市場也益發認為未來還會續降2碼。

但歐元未受通膨數據影響，3日盤中強升0.86%至1.0464。主要是歐洲召開領袖峰會，外界認為烏克蘭 可能簽署和平協議，且歐元區國家有望提高財政支出，將提振成長，支撐歐元走勢。

歐盟統計局3日公布，歐元區2月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，增幅低於1月的2.5%，但略高於市場估計的2.3%。雖然整體物價仍處於高檔，但決策者特別關注的服務業通膨，增幅放緩至3.7%，為2024年4月以來首次大舉拉回。

服務業物價趨緩，將讓歐洲央行官員尤感安慰，他們一直預測，通膨飆漲造成的薪資強升將消退，服務業通膨將見好轉。官員也說，未來幾個月的物價目標會持續達標，新數據有如對此提供進一步保證。物價之外，官員還須克服歐元區脆弱的經濟成長、美國貿易關稅威脅、烏克蘭和談亂局。

歐洲央行去年6月以來已五度下調利率，6日會議上幾乎肯定將降息1碼。分析師預測，歐洲央行本月起的每次會議都將降息，存款利率將從現行的2.75%降至2%。但投資人認為，央行本月出手後，下月將按兵不動。

歐洲央行管理委員會內部也意見分歧，鷹派主張應該更為審慎，避免降息過頭，另一派則認為步履蹣跚的經濟，會讓通膨降至2%以下。