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三星推出300美元超平價AI手機 與蘋果16e互別苗頭

編譯易起宇／綜合外電
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三星推出加入AI功能的Galaxy A系列平價手機，最便宜的A26只要300美元。 （取材自三星官網）
三星推出加入AI功能的Galaxy A系列平價手機，最便宜的A26只要300美元。 （取材自三星官網）

南韓三星電子推出支援人工智慧（AI）功能的Galaxy A系列平價新機，最便宜只要299.99美元，擴大AI手機陣容，不讓前幾天才發售的蘋果iPhone 16e搶盡風頭。

三星電子2日宣布推出A56、A36、A26三款A系列新機，全都搭載該公司的「Awesome Intelligence」AI系統，可使用AI修圖等較高價S25系列機種已有的AI功能，也繼續支援Google的「畫圈搜尋」（Circle to Search）功能。

這三款手機螢幕尺寸皆為6.7吋，最便宜的A26只要299.99美元，最貴499.99美元的A56則強化夜拍功能，並加入可修飾團體照人物表情的「Best Face」功能。

三星電子表示，Galaxy A36將於3月26日在美國開賣，A26則為3月28日，最貴的A56則只說「今年稍晚」發售。但在英國，這三款手機都將於3月19日開賣。台灣上市日期則尚未公布。

在三星電子推出這三款平價AI手機前，蘋果的iPhone 16e才剛在2月28日正式上市，這款手機對有興趣購買蘋果手機的消費者而言，是比較負擔得起的入門款。在AI開發者都在重金投資擴大規模之際，三星和蘋果希望藉由平價AI新機把更多用戶帶進AI領域。

三星電子把自己的AI工具，與Android作業系統開發商Google的AI工具相結合。蘋果則自行開發Apple Intelligence套裝功能，並在部分環節利用外部供應商，例如在美國有OpenAI的ChatGPT，在中國則仰賴阿里巴巴支援。

AI 三星 iPhone 16

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