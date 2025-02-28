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獲利不佳+與本田合併談判破局 日產汽車拚翻身擬撤換CEO

財經新聞組／綜合報導
日產擬撤換執行長內田誠，並正在思考接替人選。（路透）
日產擬撤換執行長內田誠，並正在思考接替人選。（路透）

彭博資訊引述消息人士報導，日產汽車因為獲利連續不佳，加上與本田的合併談判破局，現在正草擬計畫，要撤換社長暨執行長內田誠。日產董事正在考慮可能的接替人選。

日產對上述消息不願置評，但消息已激勵日產股價27日大漲3.6%。彭博分析師指出，日產推動內田誠卸任，代表該公司仍有能力找到協助生存的合作夥伴。

現年58歲的內田誠，在日產任職長達22年，2019年底升任執行長。他本月稍早曾對記者表示，雖然如果公司要求他，他會準備好讓出執行長的位子，但在日產事業穩定之前，他不想下台。

日本財經媒體Diamond引述匿名消息人士說法報導，日產預計在3月6日開會討論內田誠的卸任與繼任人選，並計劃任命財務長帕平（Jeremie Papin）擔任代理執行長。路透則引述消息人士報導，日產預定在3月12日宣布經營精簡計畫，但目前內田誠預料將保住職位。

東海東京情報室資深分析師杉浦誠司表示，內田誠交出權杖是「再自然不過的事」，但對這家車廠來說，即使更換高層也絕非絕佳的權宜之計。

他表示，「我不認為這會對其事業表現或改革計畫影響太多」。

內田誠已向投資人示警，預期截至今年3月底止的會計年度，將出現淨損800億日圓（5.36億美元），與九個月前預測的淨利3,800億日圓，相差十萬八千里。

日產明年到期的債務創紀錄新高，三大信評機構都已將該公司打入垃圾級。內田誠去年底向本田求助，因而開展兩公司的合併協商。不過，本月稍早卻傳來協商破局的消息。

內田誠在宣布中止合併談判的記者會上明確地說：「如果沒有可以依靠的未來夥伴，日產仍將難以存活。」

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