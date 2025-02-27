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歐盟斥資1000億推潔淨產業 3大措施應對美中挑戰

編譯湯淑君／綜合報導
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歐盟執委會26日公布能兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」。（路透）【作者：莊淳詠，日期：2025-02-27，數位典藏序號：20250226230906714】
歐盟執委會26日公布能兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」。（路透）【作者：莊淳詠，日期：2025-02-27，數位典藏序號：20250226230906714】

歐盟執委會26日公布能兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」（new Clean Industrial Deal），預計投入1,000億歐元，支持歐盟境內製造的再生能源及氫能等產業，引導境內企業朝達成氣候目標邁進，同時協助歐企提升相對於美國和中國大陸對手的競爭力。

執委會將維持重要減碳目標不變，包括在2050年前達成「淨零」目標。執委會也將採取措施，支持遭高能源成本與投資障礙夾擊的企業，具體做法包括整合電網、支持長期供電合約，並與歐盟成員國溝通降低電力稅費；促進公共採購再生能源、動員公私部門資金1,000億歐元投資歐盟境內的潔淨能源製造業。

彭博資訊指出，這套策略提案將攤開未來數月和數年預計實施的措施，包括彈性更大的政府補助框架，預計今年第2季上路；第4季推行新法，加快批准再生能源計畫的流程；對歐洲電網提供補貼方案，預定明年第1季推出。

路透報導，這套計畫三大柱石之一是大砍繁文縟節，加速批准再生能源計畫的流程，藉此鼓勵產業投入「永續和彈性」生產。初期目標是把企業通報負擔減少25%，預計2025上半年實施，估計可為歐企省下400億歐元（420.6億美元）成本。

第二個支柱是乾淨能源協議，協助能源密集產業因應高成本和繁重的法遵壓力，在業者遭遇外國同業爭奪全球市占的挑戰時提供助力，同時發展乾淨科技產業。此協議也將訂出鼓勵更多資金投入乾淨能源的方式。

第三個支柱是能源計畫，短期目標要為歐洲企業和消費者減少能源費用，長期目標是加速結構改革。為達此目標，將加速採納購電協議（PPA）和差價合約（CFD），讓乾淨能源發電對產業更有吸引力，並降低對化石燃料能源價格的依賴。

鑒於美國總統川普已撤銷達成美國氣候目標的承諾，關稅驅動的貿易戰山雨欲來，歐盟執委會和各成員國政府面對與日俱增的壓力，必須迫切採取行動。歐洲企業紛紛要求當局確保能源成本降低，並大砍監管桎梏。

歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）高級研究員塔里皮耶查說：「川普總統掀起地緣政治震撼，歐盟執委會此時重申信守氣候行動，這對歐洲是好消息，因為要結構性降低能源成本並增進能源安全性，去碳化是唯一途徑。」

歐盟 減碳 投資

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