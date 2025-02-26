資金湧入黃金ETF 金價今年第11度刷新 觸及2956美元

金價今年11度創新高。(路透)

國際金價 24日再創新高，是今年第11度刷新紀錄，上周黃金ETF出現2022年以來最大規模的資金淨流入；國際油價周一收高，因美國對伊朗 實施新的制裁，以及伊拉克承諾將平衡之前產量過剩的情況，加劇了市場對近期供應緊張的擔憂，幫助市場收復上周五的部分急劇跌幅。

現貨金價24日收盤上漲0.53%，至每英兩2951.73美元，盤中觸及2956.15美元，這是2025年來第11次創下紀錄新高。

美國黃金期貨收高0.3%，報每英兩2963.20美元。

美元指數稍早觸及12月10日以來最低，使得黃金對使用其他貨幣的買家而言更便宜。

金價過去八周連續上漲，創出2020年以來的最長連漲紀錄。上周黃金ETF出現2022年以來最大規模的資金淨流入，全球最大黃金ETF「SPDR Gold Trust」上周五表示，其黃金持有量升至904.38噸，為2023年8月以來最高。

Kitco Metals公司高級市場分析師Jim Wyckoff說：「投資者認為，在未來幾周和幾個月，或更長時間裡，金價將繼續攀升。黃金阻力最小的路徑仍然是橫盤至走高，只要不確定性持續存在，黃金就有可能繼續上漲。」

投資人對川普破壞性的貿易和地緣政治議程的擔憂與日俱增，正在推動將黃金做為避險資產的需求。高盛上周將黃金年底目標價上調至3100美元，表示央行買盤以及ETF增持將成為關鍵推動因素。

現貨銀跌0.7%，至每英兩32.32美元；白金下跌0.7%，至每英兩962.70美元；鈀金下跌2.6%，至每英兩944.19美元。

布蘭特原油4月期貨結算價上漲35美分，漲幅0.5%，報每桶74.78美元；美國西德州原油4月期貨漲30美分，漲幅0.4%，報每桶70.70美元。

在上周五，布蘭特原油下探至2月6日以來最低收盤價，而美國原油下探至今年來最低。

然而在周一，美國財政部對伊朗石油 業實施新一輪制裁，以打擊銷售和運輸伊朗石油的經紀人、油輪運營商和托運人。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示：這可能對油價造成一定影響。另外，伊拉克石油部重申其對OPEC+供應協議的承諾，表示將提交一份最新計畫，以平衡近幾個月來的產量高於OPEC+生產配額的情況。

但另一方面，市場正在密切關注俄烏戰爭談判，若達成協議，可能為放鬆對俄制裁鋪平道路，進而可能改變原油出口流向。