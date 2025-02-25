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德國保守派勝選 準總理梅爾茨願鬆綁舉債規定 股匯齊揚

編譯劉忠勇／綜合報導
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德國基民黨領袖梅爾茨。（歐新社）
德國基民黨領袖梅爾茨。（歐新社）

德國聯邦議會23日大選結果底定，由保守派的基民/基社聯盟（CDU/CSU）以得票率29%勝出，黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）將出任下一任總理。由於他願意鬆綁德國舉債規定，市場預期德國將因此終結受限制的財政政策，增加支出，激勵德股走揚，歐元也走升。

極右派德國另類選擇黨（AfD）則拿下20.8%得票率躍居第二大黨；這是該黨有史以來最好的選舉成績。梅爾茨已放話不與極右派合作，而德國國會共630席，目前CDU/CSU大約能拿下208席次，最顯見的組閣路徑是拉攏得票率16.4%排在第三、現任總理蕭茲所屬的社民黨（SPD）。

但是，蕭茲表明，他無意協助和基民盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新政府正式上任，「我們已經輸掉了這場選舉，這是無可迴避的事實」。在非不得已的情況下，CDU/CSU甚至可能爭取綠黨的支持。總之，梅爾茨恐面臨組建聯合政府的漫長談判。

而且，路透分析指出，69歲的梅爾茨從未擔任過政府職務，如今卻成為歐洲最大經濟體的掌權人，對內將面臨社會在移民問題上的分歧，同時自身國家安全又被夾在美國、俄羅斯和中國大陸之間的抗衡。梅爾茨勝選後也直言批評美國，指責華府在德國大選期間發表「極度令人難以接受」的言論，更將其比喻為來自俄羅斯的敵對干預。

梅爾茨此前一直被視為大西洋主義者，但他選前在政黨領袖座談會上表示：「我從沒想過需要在電視上說這樣的話，但從川普上周的言論來看，很明顯，美國政府對歐洲命運漠不關心」。

他23日勝選後表示，盡快強化歐洲、逐步擺脫對美國的國防依賴，絕對是他的優先事項。梅爾茨也說，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。

德國 蕭茲 俄羅斯

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