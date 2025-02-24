我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏和談影響全球能源市場：美國好處大 另有1國也意外蒙利

川普的「黃金」時代一語成讖？ 3大力道支撐金價創高

美元漲勢暫歇 亞股可投資了？近期已見資金回流跡象

編譯葉亭均／綜合外電
美元升勢暫歇投資人對亞洲新興市場股票的興趣正在回溫。圖為南韓金融業者的外匯交易室。（美聯社）
美元升勢暫歇投資人對亞洲新興市場股票的興趣正在回溫。圖為南韓金融業者的外匯交易室。（美聯社）

隨著美元升勢暫歇，美國總統川普初步的關稅攻勢影響低於預期，投資人對亞洲新興市場股票的興趣正在回溫。

基金經理人在截至上周五（21日）的五個交易日內淨買進逾7億美元的中國以外亞洲新興市場股票，終結連續七周的資金外流。不含中國的MSCI亞洲地區股票指數上周報酬率達1.8%，使過去六個月的跌幅收斂至12%左右。

這一回升跡象顯示，資金可能重返亞洲新興市場，這塊市場去年表現不如全球其他市場，原因是美元走升，市場也擔心全球貿易緊張局勢帶來衝擊。儘管近期已有上漲，但MSCI亞洲新興市場（中國除外）指數以未來一年獲利預估計算的本益比仍相對便宜，為15倍左右，遠低於美股標普500指數的22倍。

新加坡家族辦公室Maitri資產管理以公司基金經理人劉漢標（Han Piow Liew，音譯）表示：「由於川普關稅祭出的速度比預期緩和，這些市場的氛圍可能改善並帶動一些反彈。」「貿易壁壘減少、美元走弱以及降息，創造出一個更有利於成長的全球環境。」

投資人日益把川普的關稅威脅視為談判策略，例如他在2月初表示將對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%關稅，但後來在兩國做出讓步後延後實施。此外，川普也延後取消對來自中國和香港部分商品的關稅豁免計畫。

彭博美元指數自2月初高點以來已下跌超過3%，因關稅疑慮已有緩解。美元走軟對亞洲新興經濟體來說是有利的，因為這些國家大多依賴以美元計價的進口商品，此外，美元疲軟也讓亞洲新興國家的央行有更多空間可降息、支撐經濟成長。

至少一些跡象顯示，美元長期來的強勢可能接近尾聲。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至11日的最新數據，資產管理公司已連續四周削減美元多頭部位，儘管整體布局依然維持做多。

關稅疑慮緩解已帶動南韓等出口為主的經濟體股市獲得動能，例如韓股Kospi指數本月來上漲5.5%，表現優於標普500指數的1.3%漲幅。

另外，中國新創公司DeepSeek推出新的AI應用程式帶來旋風，也為亞洲地區股票帶來助力。雪梨Man Group日本除外亞股主管Andrew Swan表示：「隨著AI變得更加普及、更加便宜且更有效率，我們預期將出現新一批受惠企業，亞洲企業在這一領域有大幅布局。」

不過，川普的關稅威脅依然是變數，也有可能導致美元再度走強。但以目前而言，新興亞洲股票正吸引買方。景順香港公司投資總監William Yuen表示，他會布局在一些東南亞市場，例如印尼與菲律賓，理由是先前因強勢美元而受到壓抑的新興亞股出現投資機會。

關稅 川普 投資

上一則

越南對中國熱軋鋼卷課徵反傾銷稅 越股漲到八個月來最高

延伸閱讀

歐美同盟大轉折 德新總理要擺脫對美依賴：川普不顧歐洲死活

歐美同盟大轉折 德新總理要擺脫對美依賴：川普不顧歐洲死活
「能相信俄羅斯嗎？」 烏克蘭截肢傷兵悲問川普特使

「能相信俄羅斯嗎？」 烏克蘭截肢傷兵悲問川普特使
傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標

傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標
路透民調：逾半支持驅逐無證客 反對DOGE大量刪支出

路透民調：逾半支持驅逐無證客 反對DOGE大量刪支出

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

2025-02-20 16:44

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞