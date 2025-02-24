越南對中國熱軋鋼卷課徵反傾銷稅 越股漲到八個月來最高

越南是中國鋼鐵在中國以外的最大單一買家，而熱軋鋼卷正是中國主要出口產品。（路透）

越南 政府周一宣布對中國熱軋卷課以反傾銷稅，激勵鋼鐵股上漲，也帶動越南股市邁向八個月來最高。

越南胡志明證交所指數周一上漲多達0.4%，可望攀抵6月13日來最高收盤水準。和發集團（Hoa Phat Group）大漲多達7%，對大盤漲勢貢獻最大。

越南政府宣布對部分中國熱軋鋼卷徵收臨時反傾銷關稅 ，新關稅將於3月7日生效，稅率介於19.38%至27.83%，並將持續120天。

越南繼續南韓和其他國家之後，抵制全球最大生產國激增的鋼鐵供應。越南是中國鋼鐵在中國以外的最大單一買家，而熱軋鋼卷正是中國主要出口產品。當地時間上午11點34分，中國上海期貨交易所的熱軋鋼卷期貨價格下跌1.3%，新加坡的鐵礦石價格變動不大，報每噸107.45美元。

花旗集團引用業界人士的評估指出，中國去年向越南出口約800萬噸熱軋鋼卷，這次的關稅預計涵蓋其中約50%的出口量。

這次反傾銷調查是由越南兩大鋼鐵業者和發集團與台塑河靜鋼鐵公司所提出的，去年他們要求對來自印度 和中國進口鋼材進行調查。政府表示，目前不會對印度課徵關稅。

越南經濟表現不錯，國會剛上修2025年的經濟成長目標。同時，越南也取消外資在交易前資金必須全額到位的條件。提升富時羅素（FTSE Russell）重新分類為新興市場的機會。