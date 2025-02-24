我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏和談影響全球能源市場：美國好處大 另有1國也意外蒙利

川普的「黃金」時代一語成讖？ 3大力道支撐金價創高

越南對中國熱軋鋼卷課徵反傾銷稅 越股漲到八個月來最高

編譯劉忠勇／綜合外電
越南是中國鋼鐵在中國以外的最大單一買家，而熱軋鋼卷正是中國主要出口產品。（路透）
越南是中國鋼鐵在中國以外的最大單一買家，而熱軋鋼卷正是中國主要出口產品。（路透）

越南政府周一宣布對中國熱軋卷課以反傾銷稅，激勵鋼鐵股上漲，也帶動越南股市邁向八個月來最高。

越南胡志明證交所指數周一上漲多達0.4%，可望攀抵6月13日來最高收盤水準。和發集團（Hoa Phat Group）大漲多達7%，對大盤漲勢貢獻最大。

越南政府宣布對部分中國熱軋鋼卷徵收臨時反傾銷關稅，新關稅將於3月7日生效，稅率介於19.38%至27.83%，並將持續120天。

越南繼續南韓和其他國家之後，抵制全球最大生產國激增的鋼鐵供應。越南是中國鋼鐵在中國以外的最大單一買家，而熱軋鋼卷正是中國主要出口產品。當地時間上午11點34分，中國上海期貨交易所的熱軋鋼卷期貨價格下跌1.3%，新加坡的鐵礦石價格變動不大，報每噸107.45美元。

花旗集團引用業界人士的評估指出，中國去年向越南出口約800萬噸熱軋鋼卷，這次的關稅預計涵蓋其中約50%的出口量。

這次反傾銷調查是由越南兩大鋼鐵業者和發集團與台塑河靜鋼鐵公司所提出的，去年他們要求對來自印度和中國進口鋼材進行調查。政府表示，目前不會對印度課徵關稅。

越南經濟表現不錯，國會剛上修2025年的經濟成長目標。同時，越南也取消外資在交易前資金必須全額到位的條件。提升富時羅素（FTSE Russell）重新分類為新興市場的機會。

越南去年出口成長13.8%，在東南亞表現名列前茅，馬來西亞和泰國去年分別成長5.6%和5.4%。

越南股市今年表現優於東南亞大盤。（取材自彭博）
越南股市今年表現優於東南亞大盤。（取材自彭博）

越南 關稅 印度

上一則

川普的「黃金」時代一語成讖？ 3大力道支撐金價創高

下一則

美元漲勢暫歇 亞股可投資了？近期已見資金回流跡象

延伸閱讀

傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標

傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標
美4月將祭對等關稅 台貿易障礙恐被鎖定

美4月將祭對等關稅 台貿易障礙恐被鎖定
川普批拜登「一團糟」上任滿月已執行108項行動

川普批拜登「一團糟」上任滿月已執行108項行動
川普追從「關稅之王」前總統麥金利 2人同中有異

川普追從「關稅之王」前總統麥金利 2人同中有異

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

2025-02-20 16:44

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞