開拓市場蘇富比拍賣前進沙國 首場拍得1700萬美元

沙烏地阿拉伯的歷史古城德拉伊耶（Diriyah）在今年在2月8日周六晚間，迎來一批罕見人群：藝術愛好者、新收藏家和初次競標者，他們齊聚一堂，參加蘇富比（Sotheby's）在沙國的首場拍賣 會。

當天拍賣品的種類就和這群人一樣多元，從高檔收藏表款到手提包、畫作、珠寶和運動紀念物，都在此尋求出價最高的買家。

彭博資訊報導，當晚拍出最高價的拍賣品之一，是哥倫比亞藝術家波特羅（Fernando Botero）的油畫《Society Woman》，以100萬美元落槌，另一幅英國街頭藝術家班克西 （Banksy）的作品也以120萬美元成交。

當晚拍出的117件拍賣品總計拍得約1,700萬美元。這並非是太大金額，但蘇富比的目的，是為這座王國開啟穩健的高端拍賣開端，起步追趕中東鄰近國家。

阿拉伯聯合大公國已在藝術界活躍多年，不僅阿布達比羅浮宮 自2017年來不斷吸引訪客，蘇富比和另一家拍賣巨擘佳士得（Christie's）都在杜拜設有據點。

蘇富比一直不斷在拓展投資新的國家，以便與佳士得在近來低迷的藝術品市場競爭。

執行長斯圖爾特表示，蘇富比最近出售少數股權給阿布達比主權財富基金，部分目的是為了建立地區夥伴，以加強聚焦中東地區。蘇富比說，這次競標者來自45國，約三分之一買家是沙國人，年紀不到40歲者超過30%。

當晚參與者展現出最強烈興趣的拍賣品，是現代和當代藝術品，包括來自伊斯蘭世界的畫作、陶瓷和其他藝術品。其中一副由沙國藝術家薩利姆（Mohammed Al Saleem）創作的畫作，以66萬美元成交，比預期結標價高出兩倍。