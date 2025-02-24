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德國大選效應 中小股錢景俏 國防、不動產族群有望受惠

編譯任中原／綜合報導
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梅爾茨領導的基民黨／基社黨聯盟勝選，預料將帶動中小型股及國防、不動產等類股走高。(歐新社)
梅爾茨領導的基民黨／基社黨聯盟勝選，預料將帶動中小型股及國防、不動產等類股走高。(歐新社)

德國23日舉行聯邦議會大選，綜合紐約時報及德國之聲（DW）報導，首波出口民調顯示，在野的基民黨（CDU／CSU）一如預料躍居最大黨，得票率29％。此結果可望使德股DAX指數更上層樓，並帶動中小型股及國防、不動產等類股走高。但極右派的德國另類選擇黨（AfD）成為第二大黨，增添施政前景的不確定性。

選前，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的基民黨／基社黨聯盟預料將勝選。這項預期推升德股逼近空前高點，因預料政府將能推動經濟改革，並鬆綁舉債限制。分析師指出，尤其是以內需為主的中、小型股之前表現落後，選後將更具上漲潛力。

高盛指出，選後各政黨將進行談判，因此投資人可能要等待一段時間。富蘭克林坦伯頓集團表示，「投資人預期企業稅將下降，且電價將持穩，這些好處將到2026年之後才會顯現」。

國防類股受益最大。花旗集團指出，國防支出占國內生產毛額（GDP）比率若由2%提高到2.5%，預料國防股將上漲15%-20%。不動產類股方面，若城鎮規劃法規能夠簡化，加上基礎建設現代化計畫，地產及營建業將是大贏家。

CDU已表示將支持汽車業，作法包括修改內燃機引擎車輛的禁令，或再度推出電動車獎勵措施。化工股也被認為是贏家，利多包括能源價格、財政支持，或汽車、地產相關法規鬆綁等。德意志銀行看好等基建類股。摩根史坦利特別看好工業類股。

銀行、保險及SAP軟體將是選舉出現意外結果時的避險天堂。但若符合預期，則各大銀行及安聯等壽險公司股價可望上漲。

不過，若德國另類選擇黨多有斬獲，躍為第二大黨，即便因為各黨都拒絕合作而極不可能掌權，仍能掣肘政府施政。

德國 投資 壽險

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