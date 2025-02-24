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中東復甦商機 看川普臉色 接管加薩走廊提議增添變數

編譯陳律安／綜合外電
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行事作風多變的川普，可能成為中東局勢的一大變數。美聯社
行事作風多變的川普，可能成為中東局勢的一大變數。美聯社

中東地區迎來歷史性變局，開始吸引國際投資人目光，看好在亂局過後情勢趨穩，帶來復甦商機。

儘管美國總統川普提議由美國接管加薩走廊，增添中東局勢變數，但以色列與哈瑪斯達成停火協議、敘利亞阿塞德政權垮台、伊朗勢力減弱與黎巴嫩新政府上台，可望重塑中東局勢。

埃及是中東人口最多的國家，近期完成四年來首度發售美元債。投資人也重新買進以色列債券，並青睞黎巴嫩債券，押注貝魯特當局總算能開始解決其政經與金融危機。

但FIM新興市場分析師羅伯森點出，川普希望整頓加薩地區並打造成「中東里維耶拉」（濱海度假勝地）願景，可能重燃區域緊張情勢。該計畫已遭國際譴責，阿拉伯國家預定3月4日舉行緊急峰會因應。

不過，信評機構標普全球暗示，若停火狀態得以維持，將撤銷對以色列降評預警，也看好以國準備大規模發債。

AI業者Modelcode.ai執行長佛提克說，隨著情勢和緩，他決定在以色列開設子公司，僱用當地軟體工程師，理由是川普勢必會支持以色列，就算戰火重燃，局勢仍可預測。

當以色列提高軍事支出時，債券投資人避開債市，但如今已重返。

對股票投資人而言，問題在於，以色列在2023年10月遭哈瑪斯襲擊後的18個月內，是全球表現名列前茅的市場，但自停火以來，美國科技股遭大舉拋售，以國股市開始回落。

一些投資人對川普的加薩計畫已做出負面回應。歐洲最大資產管業者鋒裕匯理新興市場主管斯迪庫夫說，該公司在停火協議達成後買進埃及公債，但川普的計畫使其改變做法。根據川普規劃，開羅與約旦當局將接收200萬名巴勒斯坦難民。

埃及與約旦皆反對川普的構想，但斯迪庫夫說，風險在於，川普以埃及對雙邊關係與國際貨幣基金（IMF）的倚賴做為要脅，迫使埃及就範。

另有投資人認為，敘利亞等地的房屋被炸毀與基礎設施重建，將為土耳其的大型營建業帶來商機。

川普的中東特使威科夫曾表示，加薩的重建可能需要10至15年才能完成。世銀另估算，黎巴嫩災損達85億美元。

去年9月，真主黨在黎巴嫩的勢力浮現減弱跡象，因債務違約而暴跌的公債價格翻倍上漲，此後持續攀揚，得益於市場看好該國危機有望緩解。

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