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半導體技術排名洗牌？南韓研究機構：中國用2年「全面反超」韓

記者謝守真／即時報導
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南韓科技評估與規劃研究院（KISTEP）23日公布最新調查報告稱，南韓絕大多數的半導體技術已經被中國趕超。（路透）
南韓科技評估與規劃研究院（KISTEP）23日公布最新調查報告稱，南韓絕大多數的半導體技術已經被中國趕超。（路透）

隨著人工智慧（AI）技術近年的加速發展，全球半導體技術的排名似乎也進入洗牌階段。南韓科技評估與規劃研究院（KISTEP）23日公布最新調查報告稱，南韓絕大多數的半導體技術，已經被中國趕超。

韓聯社報導，南韓科技評估與規劃研究院「三大關鍵領域技術水準深度分析」報告指，該研究院針對39名南韓專家實施問卷調查的結果顯示，截至去年，南韓所有半導體領域的基礎力量均落後於中國。若將技術最先進國家的水準設為100%，南韓在高集成度、低阻抗存儲晶片技術領域為90.9%，低於中國的94.1%。另，在高性能、低功耗的人工智慧晶片領域中，南韓為84.1%，仍不及中國的88.3%。

而在功率半導體方面，南韓為67.5%，中國則為79.8%。同時，新一代高性能傳感技術方面，南韓、中國分別為81.3%和83.9%；至於在半導體先進封裝技術方面，雙方均為74.2%。

此外，具體從商業化角度來看，南韓僅在高集成度、低阻抗存儲晶片和先進封裝技術方面領先於中國。值得一提的是，參與此次調查的專家曾在2022年時認為，南韓在高集成度、低阻抗存儲晶片、先進封裝、新一代高性能傳感技術等方面均領先中國，但此一看法僅在短短2年後情況已發生反轉。

南韓科技評估與規劃研究院還指，南韓雖在製造工藝和量產方面領先中國，但在基礎技術和設計領域落後。在日本和中國的崛起，還有美國的制裁，以及東南亞市場增長等狀況因素，都給南韓相關產業帶來不確定性，研發投資規模不大的韓國半導體產業，前景並不樂觀。

韓媒亞洲經濟則指，有專家認為，南韓半導體技術水準未來面臨的問題，主要有核心人才流失、人工智慧半導體技術、中美競爭、本國優先政策、供應鏈在地化等，其中只有人工智慧半導體技術可能對南韓的技術水準產生正面影響。

同時，面板專業研調機構Omdia在23日發布最新數據顯示，去年中國電視機品牌的TCL、海信、小米的合計出貨量，在全球市場所占分額為31.3%，首次超過南韓品牌三星電子和LG電子的28.4%。

中媒先前引述南韓貿易協會研究員金炯中表示，中國是南韓最重要的合作夥伴國家，也是半導體領域試圖快速追趕的競爭者。南韓須對中國聚焦的技術領域追蹤觀察，也需要制定研發戰略以維護上游產業主權。

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