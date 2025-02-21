Visa的營收成長將仰仗加值服務 看好非卡片支付有11兆美元商機

威士卡（Visa）執行長Ryan McInerney檔案照。（路透）

威士卡（Visa ）周四舉辦執行長Ryan McInerney前年（2023年）上台以來的首次投資人日活動，揭露展望，預計未來幾年，提供給客戶的非傳統服務，例如反詐欺措施和資料分享技術，在整體營收的占比會從目前的30%升至一半以上。

Visa傾向以營收來源多元化來追求成長，該公司稱之為加值服務、商業和資金流動解決方案。這是一項策略性行動。

發卡47億張的Visa與消費者皮夾裡的塑膠卡有最密切的關係：消費者刷卡時，商家會付費給Visa，這給銀行帶來穩定的營收來源，而Visa與全球大約14,500家金融機構的合作關係造就這家公司的成功。

但那並不是唯一的交易選擇——金融科技公司開辦數位錢包，政府進行跨境支付，企業也在探索利用穩定幣支付帳單——Visa過去幾年給自己的定位是促進所有的這些新資金流並從中受益。

McInerney指出，「世界肯定不會停滯不前，而快速變遷的格局會影響我們如何繼續在市場上取得成功」。他說，穩定幣交易量過去兩年間大增40%。

隨著支付方式多樣化，不想業績落後的Visa積極拓展非卡片支付的商機。

例如，Vfisa上月宣布，與億萬富豪馬斯克 新成立的X Money創投公司合作。McInerney形容那是協助消費者透過任何他們屬意的管道來使用資金。他說，「我們的業務並非挑選贏家或輸家」，那要由消費者決定。

Visa看好，讓選擇以現金和支票 等傳統方式付款的個人和企業改用某種數位付款方式，將是高達11兆美元的商機。