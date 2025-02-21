我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本擬邀請特斯拉投資Nissan 提議用日產美國廠房交換

晶片法玩完了？半導體股恐在川普關稅之外再遭重擊

日圓回貶至150 日銀總裁說若殖利率竄升 央行會進場買債

編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁植田和男。（歐新社）
日銀總裁植田和男。（歐新社）

日銀總裁植田和男周五（21日）表示，如果長期利率大幅上升，央行隨時準備增加公債購買規模。這一席話暗示準備干預債市以平息殖利率的飆升，消息帶動日本公債殖利率下跌、日圓匯率回貶。

日圓兌美元周五盤中貶值0.36%至150.18日圓，逆轉前一日勁升的走勢。日本公債殖利率也回落，此前在周五稍早，基準的殖利率曾觸及15年新高，反映政府公布1月通膨率加速上揚，讓市場強化日銀升息的預期。

植田和男周五在國會回答質詢時表示，日本央行的基本立場是讓市場力量來決定長期利率水準，他不會就殖利率最終會集中在什麼水準發表評論。

植田在被一名在野黨議員問及近期公債殖利率上升時表示：「我們預期長期利率將在一定程度上波動，反映出市場對日本經濟前景看法的變化。但當市場出現異常波動並導致殖利率大幅上升時，我們將靈活購買公

債，以促進殖利率的穩定形成。」

日本公債收益率已穩步上升，因投資者認為日本央行有可能比預期更積極地提高利率。日本的基準利率目前為0.5%。

華僑銀行駐新加坡策略師Christopher Wong表示：「市場一直在關注植田和男對近期日債殖利率上升做出的暗示」。「植田和男關於在殖利率大幅上升時靈活購買債券的言論，提醒人們日本央行正在密切關注市場，如果債券領域出現任何過度波動，決策者就可以介入。」

日銀過去就曾表示，在債券殖利率大幅上升的情況下，將進行債券購買。

日銀去年結束長達十年之久的大規模刺激政策，包括過積極購買債券將10年期公債殖利率限制在零左右的政策，因央行認為日本有望持久實現2%的通膨目標。

根據去年7月制定的計畫，日銀還開始縮減巨額債券購買，到2026年3月將每月購買量減半至3兆日圓（200億美元）。在該計畫中，央行表示隨時準備在特殊情況下加大債券購買規模，以因應殖利率的突然上升。

植田表示，他不能提前透露日銀何時會進行緊急債券市場操作，只是說央行將密切關注市場，以防出現任何不穩定的跡象。

殖利率 日本 債券

上一則

晶片法玩完了？半導體股恐在川普關稅之外再遭重擊

下一則

Visa的營收成長將仰仗加值服務 看好非卡片支付有11兆美元商機

延伸閱讀

日本1月CPI年增4% 專家估升息機率大 日圓一度漲破150元

日本1月CPI年增4% 專家估升息機率大 日圓一度漲破150元
日圓勁升見150字頭 今年來最高 市場料日銀升息更近了

日圓勁升見150字頭 今年來最高 市場料日銀升息更近了
日銀鷹派委員高田主張逐步調高利率 暗示不只一次升息

日銀鷹派委員高田主張逐步調高利率 暗示不只一次升息
日本上季經濟成長2.8% 日銀有升息空間 日圓轉升

日本上季經濟成長2.8% 日銀有升息空間 日圓轉升

熱門新聞

英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

2025-02-20 16:44
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊