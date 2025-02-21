日圓回貶至150 日銀總裁說若殖利率竄升 央行會進場買債

日銀總裁植田和男。（歐新社）

日銀總裁植田和男周五（21日）表示，如果長期利率大幅上升，央行隨時準備增加公債購買規模。這一席話暗示準備干預債市以平息殖利率 的飆升，消息帶動日本 公債殖利率下跌、日圓匯率回貶。

日圓兌美元周五盤中貶值0.36%至150.18日圓，逆轉前一日勁升的走勢。日本公債殖利率也回落，此前在周五稍早，基準的殖利率曾觸及15年新高，反映政府公布1月通膨率加速上揚，讓市場強化日銀升息的預期。

植田和男周五在國會回答質詢時表示，日本央行的基本立場是讓市場力量來決定長期利率水準，他不會就殖利率最終會集中在什麼水準發表評論。

植田在被一名在野黨議員問及近期公債殖利率上升時表示：「我們預期長期利率將在一定程度上波動，反映出市場對日本經濟前景看法的變化。但當市場出現異常波動並導致殖利率大幅上升時，我們將靈活購買公

債，以促進殖利率的穩定形成。」

日本公債收益率已穩步上升，因投資者認為日本央行有可能比預期更積極地提高利率。日本的基準利率目前為0.5%。

華僑銀行駐新加坡策略師Christopher Wong表示：「市場一直在關注植田和男對近期日債殖利率上升做出的暗示」。「植田和男關於在殖利率大幅上升時靈活購買債券 的言論，提醒人們日本央行正在密切關注市場，如果債券領域出現任何過度波動，決策者就可以介入。」

日銀過去就曾表示，在債券殖利率大幅上升的情況下，將進行債券購買。

日銀去年結束長達十年之久的大規模刺激政策，包括過積極購買債券將10年期公債殖利率限制在零左右的政策，因央行認為日本有望持久實現2%的通膨目標。

根據去年7月制定的計畫，日銀還開始縮減巨額債券購買，到2026年3月將每月購買量減半至3兆日圓（200億美元）。在該計畫中，央行表示隨時準備在特殊情況下加大債券購買規模，以因應殖利率的突然上升。

植田表示，他不能提前透露日銀何時會進行緊急債券市場操作，只是說央行將密切關注市場，以防出現任何不穩定的跡象。