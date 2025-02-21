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中國地產危機致需求減 全球鐵礦砂巨擘去年獲利大跌

編譯任中原／綜合報導
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由於中國地產危機導致鐵礦砂需求減少，拖累價格下跌，力拓、Fortescue金屬集團、巴西淡水河谷及必和必拓等全球鐵礦砂巨擘的獲利全面下降。（路透）
由於中國地產危機導致鐵礦砂需求減少，拖累價格下跌，力拓、Fortescue金屬集團、巴西淡水河谷及必和必拓等全球鐵礦砂巨擘的獲利全面下降。（路透）

由於中國地產危機導致鐵礦砂需求減少，拖累價格下跌，力拓（Rio Tinto）、Fortescue金屬集團、巴西淡水河谷（Vale）及必和必拓（BHP）等全球鐵礦砂巨擘的獲利全面下降，營運承受壓力。分析師也繼續看跌今年鐵礦砂行情。

力拓集團20日公布，去年基本獲利減少7.6%至109億美元；每股將配發2.25美元股利，較之前下滑。但力拓集團比競爭對手相對強韌，因為銅礦業務強勁成長。去年獲利雖然下降，卻符合預估，且股利也高於預估，股價20日盤中反而上漲1.1%。

全球鐵礦砂生產龍頭淡水河谷上季經調整後的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBIDTA）年比劇減41%至28億美元，低於分析師預估的43億美元。該公司將減產低品級鐵礦砂，並加強銷售高品級產礦砂。公司並將今年的預估資本支出下修逾10%。

澳洲Fortescue止於去年12月底的上半年度淨利，年比銳減53%到15.5億美元，並大砍股利減少逾一半至每股0.50澳幣，股價20日一度大跌7%。Fortescue上半年度鐵礦砂出貨量創下9,710萬噸新高，價格卻下跌，因而打擊獲利。

必和必拓日前也公布下半年度基本獲利年減23.8%，成為50.8億美元，初步股利為0.5美元，減少30%，為2017年來最低。

去年全年鐵礦砂價格高低價差超過25%，表現在主要原料商品位居末段班。分析師預測，今年底時鐵礦砂將進一步跌到每噸90美元。市場普遍認為中國的鋼鐵需求已越過頂峰，鋼廠財務壓力加重，且政府不太可能大力刺激房市，因此中國大陸鐵礦砂需求將會減少。

預估全球供給量增加，使鐵礦砂價格雪上加霜。非洲幾內亞西芒杜鐵礦計畫預料將於今年稍晚時投產，且澳洲及巴西業者都可能增產。

澳洲 巴西 幾內亞

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