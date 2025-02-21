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日本1月CPI年增4% 專家估升息機率大 日圓一度漲破150元

編譯劉忠勇／綜合報導
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日圓兌美元20日一度升值1.1%，報149.78日圓，為去年12月9日以來最高價位，表現傲視主要貨幣。市場如今押注日銀最晚到9月肯定會升息。（路透）
日圓兌美元20日一度升值1.1%，報149.78日圓，為去年12月9日以來最高價位，表現傲視主要貨幣。市場如今押注日銀最晚到9月肯定會升息。（路透）

相較於美國聯準會（Fed）按兵不動機率日增，投資人熱中於押注日本銀行（央行）可能比預期更早升息，帶動日圓對美元匯率20日盤中強升1.1%，升破150日圓大關，為去年12月來首見，10年公債殖利率也衝到2009年來最高，若當局繼續觀望，日圓升勢將持續醞釀。

日圓兌美元20日一度升值1.1%，報149.78日圓，為去年12月9日以來最高價位，表現傲視主要貨幣。隔夜指數交換（OIS）反映，市場認為日銀7月升息的機率已升至84%，遠高於本月初的70%左右。市場如今認為，日銀最晚到9月肯定會升息。

日銀總裁植田和男20日與日本首相石破茂會面，兩人並未討論公債殖利率上升的問題，道明證券指出，日本財務省官員始終未對日圓升勢表達憂慮，為日圓多頭壯膽。日銀鷹派官員高田創19日則說，有必要繼續考慮逐步升息，以免通膨升太高。

近來日本稻米與高麗菜價格大漲，高麗菜價格比五年均值高出1.6倍，日銀將愈來愈難忽視糧食通膨上漲。

日本預定21日公布1月消費者物價指數（CPI），預估年升4%，高於去年12月的3.6%，且為七大工業國（G7）最高，可能加重日銀的升息壓力。

同時，帝國Databank的最新調查顯示，在超過1.1萬受訪企業中，61.9%的計畫在3月起的春鬥勞資談判為勞工加薪，比率創新高。調查指出，約56%計劃提高員工本薪，比率也是帝國Databank在2007年開始追蹤這項議題以來最高。而且，好幾家日本企業都已暗示，可能加薪超過5%。

路透20日公布的訪調顯示，收過65%的受訪經濟學家預期日銀將在7月或9月升息1碼到0.75%，其中又以7月為多數。

Sompo Institute Plus資深經濟學家小池理人認為，7月似乎是下次升息的可能時機，因為距離1月升息已經過了六個月，屆時參議院選舉也已結束。

路透訪調的經濟學家預期，日本企業今年春鬥協商將加薪5%，幅度雖然比去年5.3%小，但依然偏高。產業工會日本勞動組合總連合會（RENGO）將在3月6日公布勞工希望的加薪幅度，並在14日啟動薪資協商。

升息 日本 殖利率

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