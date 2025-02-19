國防支出增+美俄商談終結俄烏戰 歐洲和平紅利股市衝高

美俄商談終結烏俄戰爭的「和平紅利」激勵歐股表現亮眼。（路透）

歐洲各國17日呼籲提高國防支出以強化歐洲防衛能力，帶動國防類股大漲，加上美國和俄羅斯 官員18日在沙烏地阿拉伯 商談終結烏克蘭 戰爭，這項「和平紅利」激勵歐洲股市18日早盤再次締造新猷。

歐股大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數17日再創收盤新高，延續上周持續刷新紀錄的氣勢；該指數18日早盤進一步漲至556.81點，刷新盤中最高價位，隨後回到平盤附近。瑞銀集團彙編的一籃子歐洲國防類股指數17日飆漲逾10%，18日早盤一度再漲近2.9%。

美國和俄羅斯高階官員18日在沙烏地阿拉伯開會，討論如何結束烏克蘭戰爭，但烏克蘭和歐洲代表都不在場。電視畫面顯示，美俄雙方代表包括白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）、美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）及俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）等人。美俄代表團在協商四個半小時後同意，為強化雙方關係及終結烏克蘭戰爭「奠定未來合作的基礎」。

在美俄舉行會談前一天，法國總統馬克宏在巴黎接待英國首相施凱爾及德國總理蕭茲等外國領袖，討論強化歐洲防衛能力的方法，共同籌資據傳成為愈來愈多領袖認同的可行選項。不過，針對在烏克蘭部署維和部隊、從而為和平協議背書的構想，歐洲領袖仍意見分歧。

法國歐洲事務部長哈達德說：「面對這種緊急狀況，我認為是做出歷史性決定的時候了。老實說，例如歐洲債券問題就是我們應討論的機制之一。」

彭博資訊的分析顯示，保護烏克蘭並強化自家軍隊，可能導致歐洲主要大國未來十年額外花費3.1兆美元。彭博資訊日前報導，北大西洋公約組織（NATO）估計，NATO國防支出占國內生產毛額（GDP）比率最高須提高至3.7%。

截至去年，NATO 32個成員國中，僅23國達到2%的國防支出目標。