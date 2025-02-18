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蘋果8年轉進印度卓然有成 成功分散供應鏈降低風險

編譯劉忠勇／綜合外電
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新德里張臂款待鴻海董事長（左），但iPhone 在印度製造仍面臨不少瓶頸。(路透)
新德里張臂款待鴻海董事長（左），但iPhone 在印度製造仍面臨不少瓶頸。(路透)

蘋果（Apple）供應鏈八年來默默耕耘之下，目前已開始在印度鴻海組裝蘋果最新款智慧型手機 iPhone 16 Pro，可見從美國總統川普2017年上次執政以來，蘋果主導下分散供應鏈已卓有成效。

川普重返白宮後，隨即對中國進口產品祭出 10% 關稅，更凸顯出蘋果分散供應鏈與製造基地的重要性。

對印度而言，這也是一個重大轉變。手機現已超越鑽石，成為印度最大的出口產品。儘管目前只有大約 15% 的蘋果 iPhone 在印度製造，但根據摩根大通（JPMorgan）和美國銀行的分析師預測，這一比率可望在 2027 年增至 25%。

英國金融時報指出，對蘋果執行長庫克來說，主導這波因地緣政治而發的轉進相當敏感。向來對供應鏈保密在家的蘋果仍然仰賴中國，因此必須小心謹慎，以免激怒中國。

美銀資深股票研究分析師莫漢（Wamsi Mohan）表示，要在中國減少生產 3500 萬支手機而不被察覺非常困難，但他們正以最低調的方式來做。

據鄭州海關數據，單單蘋果最大iPhone製造園區的所在地河南省2024年便外銷約5,300萬支智慧型手機，足以供應美國全年所需iPhone。

蘋果在印度業務日益擴大，已引起中方疑慮。根據印度和中國官員的說法，北京最近對部分中國技術人員及資本材進入印度設限，已影響鴻海在內電子業者的營運。

iPhone 在印度製造的瓶頸

蘋果若希望繼續在印度深耕，還需要在當地建立一個能媲美中國龐大網路的供應基地。

目前印度製 iPhone 主要仍靠空運零件來組裝。若要更具雄心並強化蘋果的長期布局，必須吸引零組件製造商進入印度，並提供相當於中國的營收機會。

蘋果在中國成功經營的其他要素，特別是工作地點有彈性專業女性勞動力，在印度也難以複製。

新德里對蘋果供應商給予熱切款待，去年決定授予鴻海董事長劉揚偉「蓮花裝勳章」（Padma Bhushan），這是印度平民第三高的殊榮。業界人士透露，鴻海集團旗下的鴻騰精密（FIT）在海得拉巴成立的工廠，不久將首度在印度生產 AirPods 耳機。

不過，業界人士指出，印度對中國公民簽證設限，也在去年拖累了鴻海和蘋果的部分進展。

這類措施也干擾印度發展野心。譬如，許多用於 iPhone 組裝廠的機器是以中文程式設置的，需要派遣中國或台灣的技術人員到場進行安裝或維修。去年，由於中國工程師遲未拿到簽證而無法進入印度，都對蘋果和部分供應商造成一定影響。

在地得力合作夥伴──塔塔集團

蘋果在印度除了鴻海、還有一個有力的合作夥伴：塔塔集團（Tata）。塔塔已收購緯創在班加羅爾的工廠，以及和碩在泰米爾納德邦的廠區，並在上個月取得和碩在印度子公司 60% 股權，如今正致力成為蘋果在印度頭一個全方位服務供應商。只不過，這個擁有 157 年歷史的集團在電子業仍屬新手，必須迅速發展，才能讓這段合作關係更加順遂。

塔塔集團野心不僅止於此，還延伸至晶片領域，目前和力積電合作，在印度西部的古吉拉特邦建設一座價值 110 億美元的晶圓廠，並在東北部的阿薩姆邦興建一座晶片製造和封裝廠。

印度 iPhone 鴻海

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