鈾礦業者賣給俄、中愈來愈多 加劇歐美鈾短缺危機

產業團體警告，隨著人工智慧（AI ）興起和能源轉型推升核電需求，歐美電力業者恐面臨用於核反應爐的鈾料供應日益吃緊的風險。而鈾礦業者將愈來愈多的鈾料出售給俄羅斯 和大陸，對歐美銷售則逐漸減少，也加劇未來鈾料供給短缺的威脅。

英國金融時報（FT）報導，根據哈薩克 國營鈾礦業者Kazatomprom資料，該公司2023年近三分之二的鈾料銷售，來自俄羅斯、中國和本國市場買家，高於2021年的三分之一；同年僅28%鈾料出售給美、加、法、英等國買家，低於2021年的60%。哈薩克供應全球約四成經開採而取得的鈾礦。

隨著全球朝潔淨能源轉型，分析師預料核能需求將日益增加。世界核能協會（WNA）預期，全球鈾料需求將在2040年前翻倍。包含美、英、南韓在內的許多國家，已承諾在2050年前提升全球核能發電容量至目前的三倍，而科技大廠也轉向核能，作為AI資料中心的電力來源。

中國和俄羅斯也尋求大幅擴充本土核能發電規模。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）本月警告，中、俄兩國正「迅速擴大向國際貿易夥伴採購鈾礦」。Prism策略情報公司的葛溫說，「俄羅斯和中國業者非常積極取得中亞和非洲的資源，創造出一個富侵略性的競爭環境」。

CSIS也說，西方國家間對穩固鈾料供應鏈的作法有所「斷裂」，「包含鈾礦的開採」，各國政府對擴大使用該原料的計畫也是如此。

Euratom數據顯示，負責生產全球約5%鈾料、同時也是歐盟核反應爐主要供應國的尼日，2023年銷往的歐洲鈾料也比2021年減少三分之一。法國國營能源公司歐安諾去年則遭尼日政府取消在該國採礦權。該公司16%的鈾料來自尼日。法國智庫「國際戰略關係研究所」（IRIS）研究員邁爾表示，歐安諾在哈薩克可開採的鈾礦資源也逐漸用盡。

一些分析師表示，美國能源業者今年也必須取得更多的鈾料。Berenberg銀行分析師說，美國公共事業得在「中期縮減用量」。