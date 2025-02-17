日本推廣再生能源 押注超薄太陽能板補貼上看10億美元

日本 正押注15億美元，期望下一代的超輕薄可撓式太陽能面板技術能夠取得突破，補貼這項科技商業化，期能打破中國在再生能源市場的主宰地位，並降低日本對化石燃料的依賴。

英國金融時報（FT）報導，鈣鈦礦太陽能面板的厚度比一般太陽能面板薄20倍，且能貼滿在體育館、機場和辦公大樓上，讓缺乏傳統太陽光電場所需開放空間的多山國家，也能大量採納太陽能板。

日本政府在為研發鈣鈦礦太陽能薄膜的早期發展提供600億日圓支持後，也正提供研發先驅積水化學價值上看1,570億日圓（10億美元）的補貼，未來還可能透過建立綠色供應鏈 的基金，提供更多金援。

日本政府已訂定宏偉目標，要在2040年前安裝發電量相當於20座核電廠的太陽能面板，以實現再生能源發電占比上看50%的目標，鈣鈦礦太陽能面板將扮演關鍵角色。負責這項計畫的官員伊藤禎則表示：「若要同時追求去碳化、經濟成長和能源安全，鈣鈦礦太陽能面板是極重要的王牌。我們視之為進一步在日本推廣再生能源的必要技術。」

中國生產全球85%的太陽能面板，並掌控全球79%的多晶矽。相對地，鈣鈦礦光電板的主原料為碘，智利和日本為這種原料的最大供應國。分析師表示，這有助降低關鍵供應鏈和能源基建設施過度仰賴單一國家的風險。

不過，分析師也表示，這種太陽能板在初期生產階段的製造成本至少比目前技術貴三倍，且不確定要多大的量產規模才能降低成本，初期需求較有可能來自東京、台北和新加坡 等人口較稠密的都市。