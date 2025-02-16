美股衝高、俄烏終戰會談…5國際事不可不知

消息人士指出，透過台積電拉升英特爾晶圓製造量能，壯大「美國製造」是川普政府主要目的。（路透）

媒體與供應鏈最新消息傳出，台積電 可能透過技術作價或實際出資持有英特爾分拆出來的晶圓代工服務部門（IFS）二成股權，IFS也將引進高通、博通等美國IC設計巨頭投資 。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●英特爾晶圓廠 台積傳入股二成 也將引進高通、博通等

消息人士指出，透過台積電拉升英特爾晶圓製造量能，壯大「美國製造」是川普 政府主要目的。最新消息是美方希望台積電能持有IFS 20%股權，形式可能透過技術作價或實際出資；惟採用何種形式入股、以及相關金額等細節仍未拍板。

至於高通與博通參股英特爾IFS，都不會介入晶圓廠經營，純以「出錢拿產能」方式，確保自家高階製程晶片生產無虞，並落實美國製造、拉升IFS產能利用率，並希望藉由川普到處打關稅戰，挾美企地主與美國在地製造優勢，制衡正在手機與網通晶片大搶美企市占的聯發科。

●美股擺脫連兩周頹勢衝高 貿易和通膨壞消息沒在怕

美股上周擺脫連兩周頹勢，儘管通膨數據過熱，白宮關稅繼續磨刀霍霍，投資人似不以為意，史坦普500指數一度突破歷史新高。接下來，投資人在貿易和通膨方面的疑慮若能進一步化解，美股或許有機會再創新猷。

美股14日收盤變動不大，但一周下來，那斯達克綜合指數上漲2.2%，史坦普500指數上漲1.4%，道瓊工業指數上漲0.7%。史坦普500指數上周五盤中一度突破1月23日、即美國總統川普上任不久所創的收盤新高6118點。Meta上漲1.1%，已連續20日上漲，這波漲幅高達20.5%，川普就職以來每個交易日都上漲。

台積電ADR上周五開低走高，盤中下跌2.2%，彭博報導台積電考慮應川普政府的要求接手英特爾在美國晶圓廠，台積電ADR轉而上漲，收漲逾1%，較台北交易溢價25.9%。一周下來，台積電ADR仍跌1.1%，費城半導體指數則上漲3%。

●美俄展開烏克蘭終戰會談 雙方官員本周在沙國協商

美國和俄羅斯官員據傳本周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何終結拖延近三年的俄烏戰爭，並為美國總統川普和俄羅斯總統普亭的峰會鋪路，但美俄的烏克蘭終戰會談似乎有意排除歐洲國家，引發歐洲質疑美國的安全承諾，促使歐洲各國17日在法國召開緊急峰會，商討回應川普的統一論調。川普堅持，烏克蘭總統澤倫斯基將參與談判。

●川普關稅戰 日、韓尋求豁免 兩國外長會面美國務卿提出訴求

面對美國政府接連宣布的鋼鋁與汽車關稅、及研擬中的對等關稅計畫，日本及南韓外長都利用與美國國務卿盧比歐會面的機會，設法尋求豁免。南韓企業高層主管並組團於本周前往華府，會晤美國官員及國會議員進行斡旋。德國總理蕭茲則表示，歐盟將對這些關稅進行反擊，但仍希望能以達成協議取而代之。

●13F出爐 索羅斯基金加碼台積電ADR

最新揭露的美國13F持股申報文件顯示，索羅斯基金管理公司，上季增持台積電ADR，同時又再重新敲進輝達（NVIDIA）股票。

根據申報資料，索羅斯基金去年第4季對台積電ADR投資部位，增加46992股，總持股達15.2萬股，成基金的第五大投資標的。

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季削減數檔金融股部位，但停止拋售蘋果股票。波克夏並揭露一筆酒精飲料生產商Constellation Brands股票的新投資，還加碼投資達美樂披薩（Domino's Pizza）。

波克夏上季將花旗集團持股大砍四分之三，拋售4060萬股，價值逾24億美元，使得這檔股票部位縮水至1460萬股。波克夏上季也持續拋售美國銀行（BofA）股票，總計賣出1.175億股，部位規模減少15%，剩下6.8億股。