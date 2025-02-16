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被歐美對中關稅戰波及？傳富士康設備及技術人才外移印度 遭北京阻礙

編譯盧思綸／即時報導
富士康去年10月在台北舉辦的鴻海科技日中，展示二輪智駕系統。（路透）
富士康去年10月在台北舉辦的鴻海科技日中，展示二輪智駕系統。（路透）

金融時報報導，中國分別與美國和歐盟陷入關稅戰，威脅本土和外資企業遷出生產鏈。對此，北京當局近月來加大對境內先進技術和人才離境的限制，目標將關鍵技術留在本土，受到影響的企業包括蘋果iPhone最大供應商富士康（Foxconn），他們在將設備與技術人才調往印度的過程遭遇阻礙。

報導指出，根據多位業界人士和部門通知，北京已加大對部分工程師和設備離境的限制，提出新的出口管制措施，以保留關鍵電池技術，並限制處理關鍵礦物的技術。

知情人士透露，中國官員阻止台企富士康將機械設備和中國技術管理人員派往印度。目前蘋果積極在印度建立供應鏈

另一家台灣電子公司的經理表示，他們在將部分設備從中國運送到印度工廠的過程也遭遇挑戰，不過這名經理指出，發往東南亞的貨物運送仍然正常。

一位印度官員指控，中國正利用海關延誤，阻礙零組件和設備流通。該官員表示：「一些電子產業供應商已被告知，不要在印度建立製造和組裝業務。」美國科技媒體Rest of World早前也報導，富士康傳出停派中國工人赴印度工廠，對印度的關鍵製造設備運送也延宕。

分析專家表示，北京新採取的策略類似西方技術轉移限制。這些非正式的控制手段似乎主要針對中國的地緣政治對手印度。一些中國團體表示，在東南亞和中東的計畫並未受到影響。

德國墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）高級分析師哈梅迪（Antonia Hmaidi）表示，中國正在建立強大的出口管制能力，並且在選擇管控的技術上相當謹慎，「根本上，這是為了保持中國在全球供應鏈中的核心地位」。

中國商務部1月提出對鋰萃取和先進電池材料製造技術的出口限制。

哈梅迪分析，北京往往瞄準供應鏈頂端的領域，中國企業掌控這些領域的材料和技術流程，但對終端產品則不加控制。

策緯諮詢公司（Trivium China）的柯姆斯（Cory Combs） 提出，北京針對電池供應鏈的最新干預，代表一種「全新層次的出口管制」。

如果完全採納這些管制措施，可能會阻止在歐洲設廠的中國電池巨頭將供應鏈整個移往國外。一名知情人士透露，中國的電池巨頭在歐洲的工廠將整個供應鏈移出國外。據一位了解情況的人士透露，像寧德時代（CATL）這樣的企業，可能需要繼續從中國進口像先進磷酸鋰鐵（LFP）等電池材料，而無法在歐洲當地生產或購買。

印度 供應鏈 富士康

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