谷歌將與波蘭建立AI合作 遭不滿嗆「投資規模小」：買點心花更多錢

谷歌（Google）執行長皮查伊與波蘭總理圖斯克13日在華沙簽署備忘錄，宣布在人工智慧（AI）領域建立戰略夥伴關係。（美聯社）

谷歌（Google ）執行長皮查伊與波蘭總理圖斯克13日在華沙簽署備忘錄，宣布在人工智慧（AI ）領域建立戰略夥伴關係。Google承諾5年內投入500萬美元，幫助100萬波蘭人培訓數位技能，並強調AI技術將提升波蘭的經濟競爭力。

波蘭法律公報（Gazeta Prawna）報導，皮查伊（Sundar Pichai）指出，生成式AI可在未來10年內讓波蘭國內生產毛額（GDP）成長8%，並強調Google在該國的長期投資。

皮查伊說，Google於2015年在波蘭設立華沙園區，這次新協議由Google與波蘭發展基金（PFR）共同制定，旨在推動AI技術應用。

不過，部分評論者質疑Google投資規模過小。

波蘭著名科技記者楚布柯斯卡（Sylwia Czubkowska）說：「平均每個（參與計畫的）波蘭人僅分得5美元。」網路媒體虛擬波蘭（Wirtualna Polska）的記者亞德查克（Szymon Jadczak）也批評，500萬美元僅占Google 2023年在波蘭收入的0.3%。

波蘭新希望黨（Nowa Nadzieja）主席門岑（Sławomir Mentzen）諷刺地說：「Google在內部咖啡和點心上的花費，可能都超過這筆金額。」

圖斯克（Donald Tusk）透露，下週將宣布與微軟（Microsoft）另一項AI合作。微軟之前承諾為100萬名波蘭人提供AI培訓，並投資10億美元在華沙建立雲端 資料中心。

波蘭已成為科技巨頭重要布局點。微軟總裁史密斯（Brad Smith）曾形容波蘭為「AI發展的黃金地」，並稱該國正快速崛起為「歐洲的AI矽谷」。Google也於2021年在華沙設立歐洲雲端中心，推動當地成為「歐洲雲端之都」。

Google在波蘭的AI合作計畫獲政府推崇，但規模與實際影響仍受質疑。

相較於Google以往的雲端基礎設施投資，這次的AI培訓資金顯得較具象徵性，波蘭政府仍需確保企業帶來更具體的技術發展計畫，而不僅是公關宣傳。接下來，微軟的AI合作計畫及波蘭政府的產業政策，將是影響波蘭科技發展的關鍵指標。