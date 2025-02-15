我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 甚至不排除駐軍

川普擬對半導體課關稅 巴隆周刊：AI競爭恐功敗垂成

川普關稅逆風也吹不倒 愛馬仕營收繼續逆勢衝高

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛馬仕上季營收成長18%，依舊打敗市場預期。 （路透）
愛馬仕上季營收成長18%，依舊打敗市場預期。 （路透）

以柏金包（Birkin）聞名的法國精品業者愛馬仕（Hermès）上季營收亮眼，優於預期，以美洲地區和日本的銷售成長最快，顯示儘管奢侈品市場面臨經濟逆風，富裕客層對最高檔的精品需求依然不減。

依恆定匯率計算，愛馬仕截至12月31日止的第4季營收成長18%至39.6億歐元（41.4億美元），優於LSEG分析師預期的36.9億歐元，以及Visible Alpha估計的10%增幅。

該品牌最大市場的亞洲地區，不含日本在內的銷售成長9%；美洲地區銷售則大增22.3%，與日本相符。占愛馬仕營收近半的皮件和馬鞍部門成長最快，上季營收達21.5%，優於預期的13%。

至於2024全年表現，銷售增長14.7%至152億歐元，超越預期的149.4億歐元。相較下，受到全球消費者面臨通膨壓力和中國大陸房市危機的衝擊，去年全球奢侈品銷售下滑約2%。

愛馬仕近年表現持續優於開雲（Kering）和路易威登（LVMH）等同業，在其他業者面臨高成本和有限創新的阻力之時，仍能維持自身魅力和獨特性。LVMH去年最後三個月的銷售成長僅1%。

愛馬仕執行董座杜馬斯（Axel Dumas）表示，顧客忠誠度是該品牌在總經逆風下，維持銷售成長的主因。

展望今年，愛馬仕預期營收將持續成長，但並未提供確切數字。杜邁說，儘管精品業景氣有些好轉的跡象，但要「出現轉折點還為時過早」。

杜馬斯補充，鑒於生產成本提高和匯率等因素，愛馬仕今年將調漲商品價格6%-7%。當被問及美國關稅對歐洲商品的可能衝擊時，杜邁說，愛馬仕不會改變生產模式，「我們將適應關稅，並在必要時漲價」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

愛馬仕 日本 匯率

上一則

中國愛用國貨 市場供過於求 全球DRAM加速跌價

下一則

谷歌將與波蘭建立AI合作 遭不滿嗆「投資規模小」：買點心花更多錢

延伸閱讀

傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 甚至不排除駐軍

傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 甚至不排除駐軍
川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭
蒂妲史雲頓獲柏林影展「終身成就獎」 感言暗批川普

蒂妲史雲頓獲柏林影展「終身成就獎」 感言暗批川普
范斯：俄若拒和平協議 美考慮派兵入烏克蘭

范斯：俄若拒和平協議 美考慮派兵入烏克蘭

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
（中央社）

DeepSeek優惠期結束 今起漲價100%-300%

2025-02-09 15:31

超人氣

更多 >
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？