全球第4大汽車集團幻滅 本田、日產整合破局 純電車續合作

日產汽車在很多方面都身陷困境。(路透資料照片)

日產汽車和本田 汽車13日宣布，已正式結束雙方的合併協商，但兩家車廠和三菱汽車都將繼續在電池、自駕、軟體和電動車技術的研發上，維持戰略合作。只不過打造全球第四大汽車集團的理想確定破滅。

日產的合作夥伴三菱汽車也參與合併案的討論，但三菱也於13日退出談判。三家公司在一份聲明中表示：「展望未來，三家公司將在戰略合作夥伴關係的框架內開展合作，共同迎接智能化和電氣化汽車時代到來。」

彭博資訊報導，日產宣布與本田結束合併談判後，美國老牌私募基金KKR立刻傳出正考慮投資 日產。知情人士表示，KKR目前正在評估採取股權或債權投資，以改善日產的財務狀況。雙方洽談仍正在進行，且KKR有可能決定不繼續交易。KKR過去40多年來在華爾街寫下不少輝煌紀錄，而長年來在日本 一直擁有一席之地，包括投資汽車零件供應商Marelli。消息人士透露，談判過程中雙方分歧越來越大，尤其是本田提出讓日產成為子公司的提議，成為談判破裂的關鍵因素。

儘管是日本第三大汽車製造商，日產在很多方面都是身陷困境的傳統汽車製造商，始終未能完全從前董事長高恩五年前被捕下台引發的危機和混亂中恢復過來。 日產13日表示，今年度淨損預估將達到800億日圓（5.19億美元），年度營業利益預測也下修至1,200億日圓，一開始曾預估可達5,000億日圓。

在截至去年12月底止的上季，日產營業利益為311億日圓，不及市場預期的515.1億日圓；並有淨損140.8億日圓，市場預測為獲利363.1億日圓。這份疲軟財報顯然讓日產更需尋找另一條救命索。

日本車廠除了面臨比亞迪等中國電動車製造商迅速崛起的問題之外，也面臨著另一個主要市場美國徵收關稅的前景。

去年12月17日合併談判首次曝光後，日產股價在12月下旬狂飆了60%以上，本田也大漲約26%。之後日產和本田的股價漲幅分別縮減至18%和11%。

十年前，日產和本田的市值都在4.6兆日圓左右，如今本田市值約為7.57兆日圓（486億美元），日產市值僅1.54兆日圓。