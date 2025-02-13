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南韓Q2將解禁 允許企業參與加密貨幣市場

編譯簡國帆／綜合外電
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南韓第2季起將逐步允許企業參與加密貨幣市場。（路透）
南韓第2季起將逐步允許企業參與加密貨幣市場。（路透）

南韓金融服務委員會（FSC）表示，從第2季起，將逐步允許企業參與加密貨幣市場，以提振對投資區塊鏈事業的需求。

金融服務委員會13日表示，從第2季開始，非營利組織和執法當局將能開設銀行實名帳戶，出售加密貨幣資產，涵蓋大學與加密貨幣資產交易所，但只允許出售，而非買賣。

下半年起，約3,500家上市企業與取得執照的專業投資人，也將能以實名帳戶交易加密貨幣資產，金融服務委員會表示，「基於專業投資人已被允許投資風險與波動最高的衍生性金融商品，我們將試行發行以投資與金融目的交易的實名帳戶」。

不過，這不代表全面開放企業交易加密貨幣資產，因為還沒擴及所有企業，銀行和券商等金融業者也仍不得買賣加密貨幣資產。

金融服務委員會副主席金素英表示，「虛擬資產立法還沒完成，因此要擴及一般企業還需要時間」。金融服務委員會也必須評估金融業者參與的潛在風險，意味著金融業者不能銷售加密貨幣虛擬資產指數型基金（ETF），因為業者必須在銷售這類金融商品前，必須先持有虛擬資產。

目前，出於洗錢風險的憂慮、以及金融當局的行政指引，銀行不得為企業開設加密貨幣資產之用的實名帳戶，若要買賣加密閉，就必須在特別金融資訊法指定的銀行，開設與交易連結的實名帳戶，金融當局也只允許特定政府機關以公益目的開設企業帳戶。

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