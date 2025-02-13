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在哪買情人節巧克力？日消費者改選「超市」 研究揭變心原因

編譯易起宇／綜合外電
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日本消費者往年最常到百貨公司購買情人節巧克力，今年卻變成到超市去選購，可見物價上漲影響。 （路透）
日本消費者往年最常到百貨公司購買情人節巧克力，今年卻變成到超市去選購，可見物價上漲影響。 （路透）

日本一份消費者行為調查顯示，今年情人節最多人選擇購買巧克力的地方，已從「百貨公司」變成了「超市」，這種變化的背後原因很可能與近年日本的物價上漲有關。

每日新聞報導，據市調公司Nippon Information對全日本900名15至59歲女性的調查，有31%受訪者表示計劃到「超市」購買今年的情人節巧克力，其次是「百貨公司」的29%，再來則為「自己手做」的21%，以及「電商網站」的15%。

自該公司2022年開始這項調查以來，百貨公司已連續蟬聯三年冠軍，但今年卻被超市擊敗。該公司代表解釋，這或許與食品和日用品的價格上漲有關，導致生活成本升高，並進而帶動情人節商品價格相對比百貨公司便宜的超市需求。

在回答「今年情人節是否有感覺到物價上漲影響」問題時，總共有46%受訪者表示「有感覺」或「稍微有感覺」，比率比去年增加了10個百分點。

這份調查也顯示，日本消費者今年情人節的平均總預算為3,818日圓（25美元），呈現出下滑趨勢，不僅低於2022年的4,792日圓，也比2024年的4,008日圓還要再低。

日本 預算 電商

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