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美元恐因關稅「七傷拳」終走貶？日圓韓元等亞幣也脆弱

編譯葉亭均／即時報導
美銀表示，美國關稅政策雖然在一開始會推升美元匯率，但最終將拖累美元走貶。（路透）
美銀表示，美國關稅政策雖然在一開始會推升美元匯率，但最終將拖累美元走貶。（路透）

美銀表示，美國總統川普關稅政策雖然在一開始會推升美元匯率，但最終將拖累美元。華僑銀行則指出，如果美國實施對等關稅，韓元、印度盧比、泰銖和日圓可能是最脆弱的貨幣。

美銀G-10外匯策略主管范瓦基迪斯周三在報告中表示：「美元可能終究不喜歡關稅。」「如果美國對全世界其他國家加徵關稅並遭到全面報復，美元可能會走弱。」

迄今，美國關稅措施推升了美元的匯率，這要歸功於美元的避險吸引力，因為關稅可能擾亂全球貿易並加劇美國通膨風險。美元指數自去年9月下旬觸底以來上漲約7%，該指數衡量美元兌六種主要貨幣走勢。

范瓦基迪斯表示，如果川普對所有美國進口商品徵收10%或20%的關稅，則各國將採取報復措施，這會讓美國「更加脆弱」。

范瓦基迪斯說：「最終，所有國家的情況會變得更糟，但美國更加糟糕」，「由於美國的貿易保護增加最多，而其他國家將繼續像以前一樣相互貿易，甚至可能為了因應美國的關稅而減少彼此之間的貿易保護。」他認為，這將對美國長期生產力產生不利影響，對美國例外論構成挑戰，長期來看將削弱美元。

至於川普揚言實施對等關稅，華僑銀行駐新加坡策略師克里斯多福·王（音譯）表示，由於南韓、印度、泰國和日本對美國徵收的關稅稅率，高於美國對這些國家徵收的關稅稅率，因此對等關稅稅率的調整可能對這些國家造成更大的打擊。但他認為，澳幣和英鎊受到的影響可能較小，因為澳洲對美國的平均關稅稅率為零，而英國的稅率較低。

在上周，川普宣布對墨西哥、加拿大進口商品徵收25%關稅後，美元指數立刻勁揚逾1%，結果隨著兩國與川普敲定協議延後實施關稅，美元吐回漲幅。更近期，美國又宣布3月12日起對所有進口鋼鋁徵收25%關稅。各國現在試圖與美國協商，日本已請求川普將日企排除在新的鋼鋁關稅之外，歐盟貿易主管官員塞夫柯維奇則與美國三名高層官員磋商避免貿易糾紛升級的辦法。

關稅 川普 匯率

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