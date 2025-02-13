Nvidia新晶片加持 美超微2026年度財測優於市場預期

美超微股價走勢。(資料來源：彭博資訊)

輝達 （Nvidia）合作夥伴、人工智慧（AI ）伺服器大廠美超微（Super Micro）上季財報與本季營收預測不如預期，並下修全年營收展望，但對下半年開始的新年度營收預估優於市場預期，且「相信」能在本月的期限前提交財務報表，緩解下市疑慮，激勵股價12日在美股早盤漲逾6%。

在去年12月底為止的年度第2季（上季），美超微初估經調整後的每股盈餘（EPS）介於58-60美分，營收介於56億-57億美元，都低於市場預期，經調整後毛利率季減1.4個百分點至11.9%。聲明也揭露，去年底收到司法部和證管會（SEC）的證人傳票，尋求關於放空報告的特定文件，正進行配合。

美超微預期，本季經調整後EPS將介於46-62美分，營收50億-60億美元，也都低於市場預估。美超微也下修今年度營收展望區間至235億-250億美元，低於先前預估的260億-300億美元。

不過，執行長梁見後預告，對於從今年7月開始的2026年度展望有信心預期「2026年度營收將邁向400億美元」，遠高於市場共預期的292億美元。

而且他說，根據目前的需求、未出貨訂單及銷售承諾，這個400億美元的目標可能「非常保守」，他有信心美超微今年稍後表現將急起直追，原因是該公司擅長於搭載輝達晶片 高階伺服器所需的液冷技術。

美超微上周宣布搭載輝達（Nvidia）最新Blackwell B200晶片的產品已全面投產。

美超微仍必須在2月25日前提交去年度的全年財務報表，以免於下市，美超微表示持續努力投入財報相關工作，「相信」能在期限前交出去年度的10-K年報、以及止於去年9月底的年度第1季財報。

彭博資訊分析師表示，美超微強勁的2026年度展望，暗示市場對於大型AI設備的胃口並未縮小，能夠支持AI成長動能到2026年，對抗較高的比較基期。

摩根大通認為，雖然美超微近期展望不如預期，但明年度財測讓許多人感到驚喜，暗示營收將在下季迎來重大轉捩點，但現在要全盤接受這麼正面的展望，還為時尚早。