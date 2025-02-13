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谷歌前執行長警告：西方需專注打造開源模型 否則AI競賽恐輸中國

編譯梁采蘩／即時報導
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谷歌前執行長施密特警告，西方國家必須專注打造開源AI模型，否則可能在全球AI競賽中輸給中國。(路透)
谷歌前執行長施密特警告，西方國家必須專注打造開源AI模型，否則可能在全球AI競賽中輸給中國。(路透)

面對中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）的崛起，谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）警告，西方國家必須專注打造開源AI模型，否則可能在全球AI競賽中輸給中國。

英國金融時報12日報導，DeepSeek上個月推出R1模型震驚全世界。R1具有強大推理能力，打造方式也比OpenAI等美國競爭對手更有效率。

施密特表示，美國的頂尖大型語言模型（LLM）多數都是封閉的，並非所有人都能免費使用，包括谷歌Gemini、Anthropic推出的Claude和OpenAI的GPT-4。Meta的Llama則是例外。

「如果我們不採取行動，中國最終將成為開源的領導者，世界其他地區則變成閉源。」施密特解釋，若不投資開源技術，將阻礙西方大學在AI研究上的發現，因為這些大學可能無法負擔昂貴的封閉模型。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）上月表示，在開源模型方面，他站在「歷史錯誤的一邊」，暗示該公司需要制定新戰略，擺脫昂貴的封閉模型。

施密特則認為奧特曼「話說得太早」。他表示未來占據AI主導地位的關鍵，在於結合開源與封閉AI模型。

施密特說，雖然美國透過打造GPT-4等強大模型主導AI開發的第一階段，但歐洲可思考如何打造AI「應用程式」並應用於企業界，藉此收穫經濟效益。

施密特也呼籲西方與中國就AI安全層面合作，因為中國也面臨相同問題。他將此比喻為各國軍隊測試火箭時彼此分享資訊。「我們向他們提供資訊，讓他們的模型更安全，這怎麼可能會是壞事？」

AI OpenAI 奧特曼

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