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日圓恢復貶勢探一周低點 植田和男發言不如關稅憂心

編譯葉亭均／綜合外電
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日銀（BoJ）總裁植田和男。（歐新社）
日銀（BoJ）總裁植田和男。（歐新社）

日銀（BoJ）總裁植田和男12日表示，央行升息幅度將取決於當時的經濟、通膨和金融狀況。不過，日圓匯率顯然未受影響，12日繼續貶值，貶至一周來最弱，反映市場擔心日本也可能被納入美國總統川普關稅範圍中。

植田和男在國會回答質詢時表示，日銀上個月將利率從0.25%上調至0.5%是合適的。他指出，關於生鮮和其他食品物價上漲，影響家庭情緒和價格預期的風險並非為零。

日圓匯率12日盤中貶值0.8%，報153.65日圓兌1美元，為一周來最疲弱，表現落後於其他主要貨幣。這逆轉了上周連四升的走勢，當時交易人士押注日銀將再度升息，而且日圓會獲得避險買盤。

隨著川普宣布計劃對所有進口至美國的鋼鋁徵收25%關稅，日圓走貶。日本經濟產業大臣武藤容治表示，政府周三已經請求川普將日本的企業豁免於他的新關稅措施之外。

新加坡華僑銀行策略師Christopher Wong表示：「日圓表現落後很可能是對等關稅的不確定性。日本的確有可能受衝擊，使短期日圓展望更添複雜因素。」

不過彭博外匯策略師Mark Cranfield則認為，日圓走疲可能是因為交易人士預期植田和男在國會的發言一如往常而且謹慎。

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