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金價2942美元創新高 今年已飆漲11% 衝向3500大關

編譯葉亭均、記者林勁傑／綜合報導
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國際金價走勢。(資料來源：彭博資訊)
國際金價走勢。(資料來源：彭博資訊)

美國總統川普下令對所有進口至美國的鋼鋁徵收25%關稅後，增添全球市場不確定性，提振投資人對避險資產的需求，國際金價10日再度衝上歷史新高，達每英兩2942.68美元，專家預期近期有望漲上每英兩3500美元。

紐約黃金現貨9日上漲近1.7%，10日盤中繼續上攻1.18%，創下每英兩2942.68美元的新高價位，但稍後翻黑，小跌0.1%，報每英兩2904.78美元。

川普日前表示，預定3月12日生效的25%鋼鋁關稅將有助提振國內生產，並為美國帶來更多就業機會，並警告稱稅率還「可能會再更高」。

國際金價今年以來已大漲11%，今年迄今，金價已8次創下歷史新高，反映川普在貿易、地緣政治方面的顛覆性舉措強化了黃金的保值地位。

彭博策略師指出，金價仍有上攻動能，首先是中國大陸央行1月連續第三個月提高黃金準備，歷史經驗顯示，當中國開始購買，就會連買好幾個月，暗示金價依然有撐，在川普的第一任期，中國央行連十個月增持黃金。而且，黃金的投機炒作動能依然強勁，因為金價與聯準會（Fed）降息次數預估已不再同步。

華爾街預測，金價近期將測試每英兩3000美元關卡。花旗上周表示，預期金價三個月內觸及這一水準，因地緣政治情勢和貿易戰推升黃金需求。摩根大通私人銀行對黃金的年底目標價為每英兩3150美元。

交易平台Blue Line Futures首席市場策略師斯崔布爾（Phillip Streible）看好金價挑戰3250～3500美元價位。

投資人將聚焦Fed主席鮑爾本周的國會證詞，以尋找有關利率路徑線索。目前短期通膨預期已經超過長期，幅度達到2023年以來最大，5年期盈虧平衡通膨率周一達到2.64%。這可能會支撐放慢寬鬆步調的理由，這種情況通常不利於黃金。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信指出，金價每英兩已突破2900美元，今年達3000美元機會大，主因川普關稅政策導致通膨蠢蠢欲動。不過，由於年後有家長替子女繳學費等需求，在金價創高下，賣金飾的客戶較多。

金價 川普 關稅

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