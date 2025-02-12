我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

以哈停火面臨破局油價飆 紅海運量遲遲未見起色

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以哈停火協議面臨破局風險，帶動油價連日走升。（路透資料照片）
以哈停火協議面臨破局風險，帶動油價連日走升。（路透資料照片）

以哈停火脆弱的停火協議面臨破局風險，哈瑪斯宣布暫停換俘行動後，美國總統川普警告，哈瑪斯本周若不釋放所有以國人質，「後果不堪設想」。中東緊張局勢帶動油價連日走升，紅海航運的運量遲遲未見起色。

油價10日續漲，布蘭特原油一度上揚1.57%至每桶77.06美元；西德州中級原油一度攀升1.52%至每桶73.42美元。

以哈敲定複雜的換俘協議後，加薩戰火暫歇，但哈瑪斯10日指控以色列持續對巴勒斯坦人開槍，違反停火協定，無限期暫停下一階段換俘。哈瑪斯原定在15日釋放三名以國人質，交換遭以色列拘留的巴勒斯坦囚犯。

川普揚言，所有人質若未能在15日12點返回，後果不堪設想，應該取消停火協定。記者問到不堪設想的意思時，川普只說，哈瑪斯懂我的意思。

以國總理內唐亞胡11日召開緊急內閣會議，商討是否要繼續換俘。由於下一階段停火協議須談判如何終結持續15個月的以哈戰事，部分以國官員反對，表示川普是對的，應繼續與哈瑪斯作戰。

哈瑪斯暫停釋放人質前，川普一再要巴勒斯坦人移出加薩，將加薩交由美國開發，也動搖了外界對停火協議的信心。

中東不平靜，儘管葉門叛軍青年運動（又譯胡塞）停止攻擊紅海船隻，船隻數量卻未見回升。據聯合海事資訊中心（JMIC），胡塞上月宣布停火後，沒有發生新攻擊事件，但行經亞丁灣的船隻數量未變。

航運巨擘高層警告，中東情勢動盪，復航紅海之舉可能相當緩慢。航商仍青睞南非航線，儘管費時較久，卻較為安全。

以哈情勢不只牽動航運，也影響原油。國際油價終止過去三周跌勢，近幾日走勢反彈。美國制裁俄國石油業者，導致俄國輸往中國大陸與印度的原油嚴重受阻，也有助油價。

但川普對進口鋼鋁開徵25%關稅，可能會削弱全球成長與能源需求，限制油價漲勢。摩根士丹利寫到，關稅和相關反擊措施，可能壓抑原油需求密集的產業，並讓需求出現不確定性。

哈瑪斯 川普 油價

上一則

「川普交易」熄火 美元和美債殖利率回落現徵兆

下一則

金價2942美元創新高 今年已飆漲11% 衝向3500大關

延伸閱讀

似指正范斯誤解「愛的次序」 教宗批川普驅逐無證客：會有糟糕結局

似指正范斯誤解「愛的次序」 教宗批川普驅逐無證客：會有糟糕結局
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
邊境牆詐欺案 川普盟友班農認罪免關

邊境牆詐欺案 川普盟友班農認罪免關
內唐亞胡下最後通牒：哈瑪斯15日中午前不放人就開戰

內唐亞胡下最後通牒：哈瑪斯15日中午前不放人就開戰

熱門新聞

Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚