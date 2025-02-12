以哈停火面臨破局油價飆 紅海運量遲遲未見起色

以哈停火協議面臨破局風險，帶動油價連日走升。（路透資料照片）

以哈停火脆弱的停火協議面臨破局風險，哈瑪斯 宣布暫停換俘行動後，美國總統川普 警告，哈瑪斯本周若不釋放所有以國人質，「後果不堪設想」。中東緊張局勢帶動油價 連日走升，紅海航運的運量遲遲未見起色。

油價10日續漲，布蘭特原油一度上揚1.57%至每桶77.06美元；西德州中級原油一度攀升1.52%至每桶73.42美元。

以哈敲定複雜的換俘協議後，加薩戰火暫歇，但哈瑪斯10日指控以色列持續對巴勒斯坦人開槍，違反停火協定，無限期暫停下一階段換俘。哈瑪斯原定在15日釋放三名以國人質，交換遭以色列拘留的巴勒斯坦囚犯。

川普揚言，所有人質若未能在15日12點返回，後果不堪設想，應該取消停火協定。記者問到不堪設想的意思時，川普只說，哈瑪斯懂我的意思。

以國總理內唐亞胡11日召開緊急內閣會議，商討是否要繼續換俘。由於下一階段停火協議須談判如何終結持續15個月的以哈戰事，部分以國官員反對，表示川普是對的，應繼續與哈瑪斯作戰。

哈瑪斯暫停釋放人質前，川普一再要巴勒斯坦人移出加薩，將加薩交由美國開發，也動搖了外界對停火協議的信心。

中東不平靜，儘管葉門叛軍青年運動（又譯胡塞）停止攻擊紅海船隻，船隻數量卻未見回升。據聯合海事資訊中心（JMIC），胡塞上月宣布停火後，沒有發生新攻擊事件，但行經亞丁灣的船隻數量未變。

航運巨擘高層警告，中東情勢動盪，復航紅海之舉可能相當緩慢。航商仍青睞南非航線，儘管費時較久，卻較為安全。

以哈情勢不只牽動航運，也影響原油。國際油價終止過去三周跌勢，近幾日走勢反彈。美國制裁俄國石油業者，導致俄國輸往中國大陸與印度的原油嚴重受阻，也有助油價。

但川普對進口鋼鋁開徵25%關稅，可能會削弱全球成長與能源需求，限制油價漲勢。摩根士丹利寫到，關稅和相關反擊措施，可能壓抑原油需求密集的產業，並讓需求出現不確定性。