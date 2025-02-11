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酷寒加速消耗 歐洲天然氣期貨價一度勁揚5.4% 衝2年高點

編譯任中原／綜合外電
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歐洲天然氣價格受氣候影響升至兩年來高點。(路透資料照片)
歐洲天然氣價格受氣候影響升至兩年來高點。(路透資料照片)

歐洲天然氣價格大漲，並升至兩年來高點，主因氣候酷寒，使歐洲天然氣槽的庫存量加速消耗。交易商並對氣價急漲進行避險操作，顯示他們預期供給將受到進一步的干擾。

作為歐洲基準的荷蘭天然氣近月期貨價格，10日一度大漲5.4%，攀抵每千度電當量58.75歐元，為2023年2月以來最高。

氣象預報指出，未來幾天西北歐氣溫將降到冰點，民眾的取暖需求料將增加，使今年來天然氣的上漲動能更強。目前歐洲天然氣庫存量已降到2022年能源危機以來的最低點；天氣酷寒導致燃料消費量持續增加，可能使庫存量進一步趨於枯竭。

整個歐洲這個冬天的氣候枯寒，加上風力低落，使風力發電量減少，不但使天然氣消費量增加，也使再生能源壓力沈重。目前天然氣庫存量只有滿槽水位的49%，遠低於去年同期時的67%，使接下來的溫暖月份期間將更難重新補足庫存量。

全球風險管理公司首席分析匠拉斯慕森表示，「過去兩周用量激增，使歐盟今年春季天然氣庫存量很可能處於極低水位。不僅近月份期貨價格大漲，而且2026-2027年的期貨價格也上漲」。

市場交易商本周將在德國埃森召開年度會議，討論天然氣市場動向。交易商除了緊盯天氣變化之外，還密切關注美國實施關稅及歐盟的報復行動，對天然氣市場可能造成的衝擊；一旦歐盟以美國液化天然氣（LNG）作為報復對象，歐洲氣價將更加昂貴。另外挪威天然氣田將於今年夏季歲修，也將使供給緊上加緊。

ICIS資訊服務公司每月展望指出，歐洲2月天然氣消費量將比去年同月增加17%，主因一般居民及商業性需求增強；ICIS預測，到冬季結束時歐洲天然氣庫存量將只有滿槽水位的37%。

另據彭博引述知情人士報導，印度石油公司等企業正在洽購與美國供應商採購更多LNG。此時正值印度總理莫迪本周將赴華府拜會美國總統川普。消息人士透露，這些公司面臨新德里當局要求達成協議的壓力，但在簽署之前，也將尋求對自己最有利的條件。

天然氣 歐盟 印度

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