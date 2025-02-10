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「億萬避險大佬」泰珀在中股起漲前加碼 重押京東、阿里巴巴

編譯葉亭均／綜合外電
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億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）。(路透)
億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）。(路透)

億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）上季大幅增持與中國相關的股票和ETF，進場時間點就在 DeepSeek一夕爆紅重新點燃陸股的漲勢之前。

泰珀是避險基金Appaloosa Management總裁兼創辦人，他在去年9月曾大膽呼籲買進「一切」與中國相關的資產。

根據周一公布的監管文件，泰珀去年第4季將自家避險基金對電商公司京東的持股增加約43%，另外將阿里巴巴的持股加碼18%。阿里巴巴仍是該避險基金的最大持股，占其64億美元投資組合的約16%。

這些加碼行動發生在陸股劇烈波動時期。去年9月底，北京政府推出一系列刺激經濟措施，帶動股市在10月初迎來一波狂飆，但隨後市場動能減弱，原因是財政刺激規模令投資人失望，經濟展望疲弱且房市危機不散。阿里巴巴股價在去第4季度下跌20%，而京東則下跌13%。

監管文件還顯示，泰珀同時增加對KraneShares滬深中國網路ETF （代號KWEB）、iShares中國大型股ETF（代號 FXI）、貝殼控股以及百度的投資。截至去年12月底，中國股票及ETF在其投資組合中的市值占比約 37%，與前一季基本持平。

泰珀未回應置評請求。

中國股市今年開局表現較為強勁，一些中國股市基準指數的表現優於美國和歐洲市場，部分可歸功於DeepSeek AI 模型爆紅帶動中國在AI領域影響力提升。

這也促使投資人正在重新評估中國遭低估的股票，但他們同時也在考量美國總統川普對中國加徵10%關稅的影響。上周五，恆生科技指數正式進入多頭市場，而恆生國企指數距離去年10月高點僅差不到5%。

阿里巴巴年初至今股價已上漲近30%，該公司正在開發自己的AI模型。彭博行業研究認為，在因應美中貿易戰對營收影響方面，該公司或許能夠強於其他中國競爭同業，因為其海外業務在地域上更加多元化。

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