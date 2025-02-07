馬士基上季獲利優於預期 看好全球貨櫃航運今年成長4%

丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）上季獲利優於預期，並看好全球貨櫃航運市場今年將繼續成長，頂住貿易戰持續升溫的逆風。在財報亮眼和實施庫藏股等利多帶動下，馬士基股價6日盤中暴漲逾一成。

被視為全球貿易風向球的馬士基6日預估，全球貨櫃市場今年將成長4%，旗下事業成長率將與整體市場一致。馬士基去年第4季基本息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為36億美元，高於分析師預期的30億美元，全年基本EBITDA為121億美元。放眼今年，馬士基預估基本EBITDA將介於60億至90億美元，分析師預估是74億美元。

另一方面，馬士基也啟動價值上看20億美元的庫藏股計畫，並宣布提議發放每股1，120丹麥克朗股利，高於2023年提議的515丹麥克朗。馬士基A股股價6日盤中勁揚近11%，報1萬1，640丹麥克朗。

青年運動（Houthis，又譯胡塞）在紅海發動攻擊，導致許多公司無法使用紅海航線，進而推升貨運費率，是航運業去年獲利意外豐厚的主因之一。馬士基表示，如果紅海航線今年中重新開放，馬士基今年獲利可能落在財測區間下限。如果紅海航線今年底前一直無法通行，獲利則可望達到財測區間上限。

牽動航運業今年表現的另一個因素是美國總統川普 ，隨著川普抨擊自由貿易引發需求憂慮，2025年航運業前景已蒙上陰影。不過，馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）接受彭博電視訪問時表示，關稅只是影響消費者信心的因素之一，其他因素還有利率 、匯率 和稅率。

柯文勝說：「我們預期美國和其他國家消費者信心及需求將十分強勁，進而帶動全球市場成長。」