我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

投資人熱中押注馬斯克 銀行脫手賣掉55億美元X債務 價格優預期

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
銀行周三脫手賣掉55億美元與馬斯克收購推特（X的前身）相關的債務，價格優於預期。(路透)
銀行周三脫手賣掉55億美元與馬斯克收購推特（X的前身）相關的債務，價格優於預期。(路透)

馬斯克崛起為華府最有權勢人士之一，加上亞馬遜等大型廣告商重返X，讓兩年多前在馬斯克收購該社群平台（前身為推特）時提供高額貸款的銀行團也受益：它們周三僅小幅折價，以票面價值的97%賣出與收購交易相關的55億美元債務。

馬斯克2022年收購推特時，多家銀行搶著貸款給他，但他入主後，廣告商紛紛出走，推特陷入財務困境，導致七家銀行共130億美元的貸款難以轉手，慘被「套牢」，被譏為金融危機以來的最愚蠢融資。

儘管X目前仍無法達到收支平衡，只能依賴馬斯克企業帝國的注資來支付帳單。但基於馬斯克與美國總統川普關係親密，加上廣告主回歸X，投資人相信，這家社群媒體公司仍然值得投資。

銀行據傳原擬出售30億美元，因市場反應超預期，最後以每美元97美分、優於預期的價格賣了55億美元。相較下，2023年，一些避險基金對接手這些債務，僅肯出價每美元60美分。

投資人本周購買的債務屬於最優先信貸，再扣掉上個月賣掉大約10億美元，由摩根史坦利、美國銀行和巴克萊銀行領頭的銀行團，還持有約60億美元債務，被視為風險更高的債務。MUFG、法國巴黎銀行、瑞穗和法國興業也參與這筆交易。

這筆債務是的利率比浮動利率基準還高出6個百分點到逾11%，加上折價，殖利率超過12%。

馬斯克 殖利率 貸款

上一則

DeepSeek對股市的影響 可能還沒結束

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

馬斯克掌聯邦金流系統 民眾高喊把他趕出財政部

馬斯克掌聯邦金流系統 民眾高喊把他趕出財政部
馬斯克領軍的政府效率部6人小組 全無公職經驗、3人仍在學

馬斯克領軍的政府效率部6人小組 全無公職經驗、3人仍在學
川普草擬行政令 準備關閉教育部 馬斯克：必將成功

川普草擬行政令 準備關閉教育部 馬斯克：必將成功
鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心 地方部門也人心惶惶

鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心 地方部門也人心惶惶

熱門新聞

多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透

科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

2025-01-30 17:16

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國