我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S不辦告別式 小S發聲：若思念她，就放在心中吧！

大S徐熙媛骨灰傳已抵台灣 私人包機護送她回家

Panasonic飆出11年最大漲勢 因「不排除」賣掉這事業

編譯劉忠勇／綜合外電
Panasonic社長楠見雄規在記者會上問道是否會出售電視事業時不願置評。（路透）
Panasonic社長楠見雄規在記者會上問道是否會出售電視事業時不願置評。（路透）

Panasonic周三股價飆漲15%，該公司宣布將進行人事改組並精簡表現欠佳的事業，轉向為人工智慧（AI）資料中心提供電力支持在內的高利潤領域。Panasonic社長表示，長期經營的電視事業也在評估之列後，股價應聲飆漲，創下2014年2月以來的最大單日漲幅。

Panasonic社長楠見雄規在記者會上問道是否會出售電視事業時不願置評，只說：「除了出售之外，也許還有其他選項。」他說：「我內心對我們的電視事業難免帶有感情的。」

Panasonic 計劃到2027年3月將年度獲利增加1,500億日圓（約9.66億美元）以上，到2029年3月再增加1,500億日圓。楠見表示，為實現這一目標，Panasonic將整併眾多生產、銷售及物流基地。他還提到，管理層正在討論人事改革的範圍應該多廣。

花旗分析師江澤厚太發布報告指出，「Panasonic將大幅裁員並出售多項事業，這是該公司史上一面創造獲利和現金流量一面進行如此大規模改革的創舉。」他形容這是「一次大刀闊斧」。

他還說：「我們認為管理團隊已完全準備就緒，並深刻感受到改革的緊迫性。」

裁員 人工智慧 利潤

上一則

Toyota無懼連兩季獲利下滑 仍調高全年營業利益財測

下一則

受惠軟體事業強勁表現 IBM樂觀長期銷售成長

延伸閱讀

DeepSeek在南韓受歡迎 用戶121萬僅次ChatGPT

DeepSeek在南韓受歡迎 用戶121萬僅次ChatGPT
Salesforce裁員千人 續招AI銷售員

Salesforce裁員千人 續招AI銷售員
Meta傳將大規模人事瘦身 市場看好因DS受惠股價連12漲

Meta傳將大規模人事瘦身 市場看好因DS受惠股價連12漲
Google人工智慧政策重大更新 放寬使用AI開發武器和監控應用的限制

Google人工智慧政策重大更新 放寬使用AI開發武器和監控應用的限制

熱門新聞

塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透

科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

2025-01-30 17:16
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

2025-02-03 07:13

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到