不滿南非立法徵收土地 川普稱將中止金援 蘭德應聲貶值

南非總統拉瑪佛沙上月簽署一項土地徵收法案，引發美國總統川普不滿，稱將中斷對南非經濟援助。（歐新社）

美國總統川普 稱在社群媒體 上批評南非 近期頒布的土地徵收政策，並稱將中止美國對南非的資金援助，直到南非政府「完整地」調查此事。南非幣蘭德應聲貶值。

英國金融時報（FT）報導，川普在其創立的社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文，批評南非政府近期通過的土地法案，稱法案不公平地沒收人民財產，指控當局「『非常糟糕』地對待某些階級的人民」，並說「我將會中斷未來所有對南非的資金，直到（當局）徹底調查此事。」

川普發文後，南非蘭德兌美元貶值1.6%。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）上個月簽署了一項土地徵收法案，允許政府在基於「公正、公平且為了公共利益」的情況下，可無償徵收土地。此項立法取代了種族隔離時期的一項法律，當時成千上萬的非白人家庭被迫從自己的土地上遷出，只為了讓身為少數的白人群體獲益。在南非推動多種族民主政治30多年後，目前人口占80%的南非黑人，仍只擁有四分之一的農地。當局希望透過立法，在2030年前將三分之一的土地轉移到黑人族群手中。

如今，南非的「土地問題」仍舊一觸即發，對該國的十黨聯盟政治也構成考驗。立場親商、執政黨非洲人國民大會黨的宿敵民主聯盟（ Democratic Alliance），已表達對本次立法的強烈反對。

2023年，美國對南非提供的援助金額近4.4億美元。而川普政府已下令暫停所有美國對外資金援助90天，讓美國主要的國際援助機構的未來陷入不確定。

川普團隊與南非的淵源不淺。馬斯克就來自南非；其他有力幕僚，比如「加密貨幣沙皇」薩克斯（David Sacks）也曾在種族隔離時期的南非成長。與川普關係親近的億萬富翁、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）也在種族隔離政權統治下的納米比亞及南非度過童年，其父為白人政府工作，提爾本人更曾被指支持種族隔離制度。

拉瑪佛沙上月參加世界經濟論壇時告訴記者，他對川普當選後的兩國關係「並不擔心」。

川普第一任任期內，曾表示要調查南非「屠殺白人農夫」的傳聞，但南非政府駁斥此一指控，稱其毫無根據。

川普先前曾威脅南非在內的金磚國家，稱如果其取消美元的準備貨幣地位，將對這些國家徵收100%的關稅。