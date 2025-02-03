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川普加徵關稅引發印度擔憂 盧比跌至歷史新低

中央社／新德里3日專電
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由於川普的關稅政策撼動亞洲貨幣市場，盧比匯率首度跌破87盧比兌1美元的低點。(路透)
由於川普的關稅政策撼動亞洲貨幣市場，盧比匯率首度跌破87盧比兌1美元的低點。(路透)

總統川普宣布對加拿大、墨西哥、中國加收關稅，在印度的外國資金持續外流，加上美元在海外市場普遍走強，在民眾感到擔憂的情況下，3日早盤盧比兌美元的匯率暴跌到歷史新低的87.29盧比兌1美元。

川普對加拿大、墨西哥加收25%關稅、對中國加收10%關稅，而加拿大、墨西哥已矢言採取報復性關稅，這讓全球貿易戰可能一觸即發。

印度斯坦時報（Hindustan Times）3日指出，外國資金持續外流，光是2月1日就有132.7億盧比（約1.5億美元）的外國資金流出，加上石油進口國對美元的需求不減等原因，讓美元在海外市場普遍走強，也使盧比繼續面臨壓力。

自2024年10月初以來，盧比的跌幅已接近4%。

由於川普的關稅政策撼動亞洲貨幣市場，盧比匯率首度跌破87盧比兌1美元的低點。

1月31日時，盧比兌美元的匯率在86.62兌1美元，但今天盧比外匯市場以87.00開盤後，進一步跌到87.29盧比兌1美元。

印度儲備銀行1月31日表示，截至1月24日的一週，印度外匯存底增加55.74億美元，達到6295.57億美元，但之後的一週減少18.88億美元，到6239.83億美元。

新德里電視台（NDTV）報導，本週由於川普對來自墨西哥、加拿大、中國的進口產品加徵關稅，讓金融市場因此處於緊繃狀態。

關稅 墨西哥 印度

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