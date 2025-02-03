電商賣非法商品 歐盟加強管控進口物品且要究責

歐盟傳擬要求電商為出售非法商品負責。（路透）【作者：羅秀鳳，日期：2025-02-03，數位典藏序號：20250202225931239】

歐盟 打算要求陸廠拼多多旗下的Temu、希音（Shein）、以及美企亞馬遜 等電商 平台，為出售危險或非法商品負責，藉此管控從中國大陸湧入的進口物品。

英國金融時報（FT）報導，亞洲直接運往歐洲的危險品與仿冒品日增，引發憂慮，催生此一海關改革案。據FT看到的草案，將要求電商平台在物品運抵當地前，提供相關資料，讓官員更能掌控與檢驗包裹。

目前歐盟民眾網購時，在海關作業時會被視為進口商。改革案若獲採納，責任將轉至電商平台。

依據新法，電商須徵收相關關稅與增值稅（VAT），並確保商品符合其他歐盟要求。草案也取消商品價值低於150歐元，無須課稅的規定，意味這些物品須接受海關檢查。

改革案同時要匯整歐盟27個會員國的海關資料，並成立新的歐盟海關總局（EUCA）。

EUCA將可依據資訊篩檢物品，甚至在商品裝運或實際抵達歐盟前，就能辨識潛在風險。

這份文件仍在進行內部討論，在2月5日公布前，仍可能出現變化。

草案寫道，危險品、仿冒品、不符規定產品的數量激增，對消費者構成嚴重的安全和健康風險、同時衝擊環境，並對合法業者造成不公平競爭，重創數個產業的競爭力。

歐盟去年進口了46億件低價包裹，數量是2022年的四倍，其中九成以上來自中國。數量之多對當局帶來無法承受的壓力。

目前電商除非蓄意出售非法或危險商品、或發現此類商品卻未迅速下架，否則無須對第三方業者在自家網站販售的商品負責。

草案也指出，仿冒商品每年讓歐盟服飾業損失將近120億歐元（相當於整體營收的5％）、化妝品業損失30億歐元（5％的銷售額），玩具產業損失10億歐元（將近銷售額的9％）。