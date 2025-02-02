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DeepSeek推白菜價AI服務 比OpenAI打對折還有找

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DeepSeek推白菜價AI服務 比OpenAI打對折還有找

記者黃雅慧、謝守真／即時報導
DeepSeek橫空出世，最新消息傳出攜手華為推出「白菜價」AI服務，每百萬tokens（符元） 輸入僅人民幣4元，每百萬tokens輸出只需人民幣16元。 （路透）
DeepSeek橫空出世，最新消息傳出攜手華為推出「白菜價」AI服務，每百萬tokens（符元） 輸入僅人民幣4元，每百萬tokens輸出只需人民幣16元。 （路透）

DeepSeek橫空出世，在台股封關期間震撼全球科技業之際持續乘勝追擊，最新消息傳出攜手華為推出「白菜價」AI服務，每百萬tokens（符元） 輸入僅人民幣4元，每百萬tokens輸出只需人民幣16元，比OpenAI最新推理模型要價打對折有找，再次震撼市場。

法人指出，雖然業界普遍對DeepSeek宣稱以極低成本打造AI服務平台存疑，但DeepSeek持續結盟大陸本地大咖並以超低價搶市，快速累積用戶，確實讓全球AI巨頭們直冒冷汗，進一步影響市場對輝達、美超微、鴻海、廣達、老牌AI股的信心，儼然再次掀起一陣巨浪。

綜合陸媒報導，大陸大模型雲服務平台矽基流動和華為雲雙方聯合首發並上線基於華為昇騰雲服務的DeepSeek R1/V3推理服務，同時實現「白菜價」，在該平台使用DeepSeek-R1，每百萬tokens輸入僅人民幣4元，每百萬tokens輸出需人民幣16元。

相較於OpenAI最新發布的推理模型o3-mini每百萬tokens的輸入／輸出價格為1.1美元／4.4美元，華為平台上DeepSeek推理服務性價比相當高，比o3-mini便宜50%以上。

分析師認為，華為與DeepSeek合作，能提供便捷的應用程式介面（API）調用方式，除緩解DeepSeek官方伺服器壓力，透過API與本地客戶端結合，企業和開發者還可以進行個人知識庫配置等更多自定義操作，能更靈活，同時也是實現全（大陸）國產重要一步。

值得注意的是，騰訊雲也宣布已上線基於其雲服務的DeepSeek-R1相關服務。據悉，微軟、輝達、亞馬遜、英特爾、超微等科技巨頭也已於近日上線DeepSeek模型服務。

至於DeepSeek是否使用華為晶片？有大陸自媒體報導，DeepSeek已經成功適配並部署在華為昇騰（Ascend）NPU 平台上，具體使用的是昇騰910B3晶片。這一合作象徵著大陸國產AI晶片與高性能語言模型的強強聯合，在AI科技上突破西方圍堵。不過，該消息並未獲得證實。

河南日報旗下《大河網》則指，從DeepSeek技術報告來看，其技術在學術研究角度並未勝出一籌，但在工程上的確「非常有技巧」。考慮到超微已宣布整合DeepSeek-V3到MI300X GPU，因此未來不排除會有更多GPU廠商牽手DeepSeek。

DeepSeek與ChatGPT比一比
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DeepSeek AI 華為

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