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日管制晶片、量子技術出口 中警告不利兩國經貿關係

國際中心／綜合外電
日本擴大了出口管制範圍，將尖端晶片和量子計算機相關技術納入其中。（美聯社）
日本擴大了出口管制範圍，將尖端晶片和量子計算機相關技術納入其中。（美聯社）

日本擴大了出口管制範圍，將先進晶片和量子運算相關技術納入其中。中國則警告此舉影響產業鏈穩定，也可能阻礙兩國經貿關係健康發展。

彭博資訊報導，根據日本「外匯交易與對外貿易法」修訂草案，日本政府擬擴大出口管制項目清單，將製造量子電腦所需的先進晶片、微影設備和低溫冷卻設備納入其中。

經濟產業省官員表示，企業出口這些項目需要獲得許可，以防止其被用於武器或武器開發。先進晶片可用於提高精確前導武器的運算能力，而量子電腦則可能被用於破解加密。

新限制措施預定5月底生效。

此舉正值美國尋求堵上人工智慧（AI）晶片銷售限制方面的漏洞，華盛頓日益擔憂輝達（Nvidia）的半導體產品可能再出口到中國。

另外，東京方面也在透過擴充實體名單來加強出口管制。日本政府將全球42家實體新列入外國公司和組織名單，對這些實體的任何雙用途物品的出口皆需審查。東京表示，新增內容自2月5日起生效。名單中共有約110家中國企業、研究機構和其他實體。

根據中國商務部的一份聲明，日方擬實施的出口管制措施，將影響產業鏈供應鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來，損害兩國企業利益。中國商務部表示，希望日本確保這些措施不會妨礙兩國經貿發展。

近年來，中國對半導體製造設備需求的成長令日本企業獲益匪淺，後者去年的銷售額創下歷史新高。目前尚不清楚管制收緊將帶來何種影響，但美國前總統拜登政府多年來一直在敦促日本和荷蘭提高向中國公司出售這些高科技產品的難度。

近幾個月來，中國展開外交攻勢，積極拉攏美國的盟國與合作夥伴。一些外交分析人士認為，此舉可能與美國政權更迭有關，中國希望維持穩定的國際關係。

據共同社報導，中國外交部長王毅已非正式邀請日本首相石破茂出席2月初在中國東北城市哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會開幕式。然而，外交消息人士認為，石破茂此行可能性不大，因為日本政府正試圖安排石破茂與美國總統川普在同一時期會面。

日本外務大臣岩屋毅去年底在北京會見中國外長王毅與國務院總理李強。中方表示，雙方同意採取更多措施促進兩國觀光業發展，而日方則強調深化安全領域溝通的重要性。

日本晶片設備製造商出口額
日本晶片設備製造商出口額

日本 晶片 石破茂

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