與DeepSeek抗衡 印度將發展本土AI喊話「台灣是重要夥伴」

中國新創公司DeepSeek的模型問世成為全球發燒話題後，印度宣布將發展本土AI模型，並表達希望與台灣有更多合作的想法。（路透）

中國新創公司DeepSeek 的模型問世成為全球發燒話題後，印度 宣布將發展本土AI 模型，並表達希望與台灣有更多合作的想法，印度外交部發言人賈斯瓦更直言：「在科技這方面，台灣對我們來說是很重要的夥伴。」

印度政府昨天召開記者會，由外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）針對包括本土人工智慧（AI）模型發展的前景、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）訪問中國、印度總理莫迪（Narendra Modi）前往美國訪問等議題做出說明。

中央社記者於記者會上詢問賈斯瓦，在中國新創公司深度求索（DeepSeek）震撼全球之際，印度也宣布推出自己的AI模型，在這個過程中，印度是否會與台灣採取相關的合作？

賈斯瓦回答說：「我們確實有自己的AI計畫，也希望能有進一步發展，我們正與幾個合作夥伴接觸，就技術、合作等問題進行討論，我們希望能強化這些合作。」

記者會結束後，賈斯瓦在中央社記者追問下說：「在科技這方面，台灣對我們來說是很重要的夥伴。」

賈斯瓦提到，過去在半導體產業，塔塔集團與許多台灣公司攜手，就是印度與台灣合作很好的例子，現在AI晶片龍頭是輝達（NVIDIA），「所以我們想與你們有更多合作」。

但被問到印度與台灣合作的確切時程時，賈斯瓦透露「我沒辦法告訴你明確的時間，但據我所知，很多印度公司都渴望與台灣公司有企業對企業（B2B）的合作，有許多台灣與印度間的對話正在進行，且當中不止塔塔，還有其他公司。」

DeepSeek的AI模型日前推出，號稱性能堪比ChatGPT、Gemini等AI模型，但所需的成本卻更為低廉，為市場投下一顆震撼彈，不過其具自我審查機制的缺陷及衍生的資安問題，也同樣引發疑慮。

在各國陸續提出因應方式之際，印度也已提出要求，要DeepSeek把蒐集到的資料存在位於印度的伺服器上，且印度還預計在未來幾個月推出本土的AI模型。